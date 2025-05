Lemészárolta egész családját az igazgatóhelyettes, hogy ne derüljön ki szörnyű perverziója

A 40 éves Alan Hawe köztiszteletben álló, 3 gyerekes ír családapa volt Cavan megyében. A férfi iskolaigazgatóként dolgozott a Castlerahan Nemzeti Iskolában, felesége, Clodagh Hawe pedig tanárnő volt egy másik intézményben. A szomszédok és ismerősök egy mélyen vallásos, katolikus családként ismerték őket, akik békességben nevelték három fiukat: a 13 éves Liam-et, a 11 éves Niall-t és a 6 éves Ryan-t. A családapa fontos szerepet töltött be a helyi közösségben, aktívan részt vett az egyház életében, de a futballklubban is gyakran segédkezett. 2016 augusztusában azonban úgy döntött, lemészárolja az egész családját és magával is végez. Arról, hogy mi vezetett a férfi szörnyű tettéhez, miért döntött úgy a férfi, hogy inkább a halálba menekül és magával rántja családját is, most a meggyilkolt nő testvére, Jacqueline Connolly írt könyvet, Halálos Csend (Deadly Silence) címen.

Alan Hawe végzett feleségével, majd torkon szúrta három gyermekét is. Mi vezetett az ír családapa szörnyű tettéhez? A kép illusztráció

Fotó: Shutterstock

Az úgynevezett családirtások mögött általában egy váratlan krízishelyzet, szerelemféltés vagy egzisztenciális válság szokott állni, amelyek hatására a szülő úgy érezheti, hogy ebből a helyzetből nincs más kiút, mint a család minden tagjának „eltüntetése” a föld színéről. Mi is írtunk több hasonló esetről, 2024-ben például egy ohiói férfi végzett három kisfiával.

Jacqueline memoárjában egyértelmű betekintést nyújt az ír család mindennapjaiba és elbeszélése alapján az is kiderül, hogy mi vette rá a példás életet élő családapát, hogy gyilkos váljon belőle.

A férfiról kiderült, hogy pornófüggőséggel küzd, ami olyan súlyos, hogy még az iskolában is állandóan pornóoldalakat látogatott és önkielégítést végez.

Ráadásul állítólag olyan oldalakat is felkeresett, ahol kiskorúakról lehetett hozzáférni képekhez és videókhoz, illetve orosz társkereső oldalakra regisztrált. Sógornője azt is elárulta, hogy otthon olykor a felesége fehérneműjét viselte.

„Nem tudtam elhinni, amikor elmondták. Tudják, számomra Alan unalmas volt. Társaságban ügyetlen volt. Szentebb, mint a pápa” – nyilatkozta Jacqueline egy rádióműsorban.

A nő szerint ez vezetett a gyilkosságokhoz, ugyanis a férfi nem tudta volna elviselni a szégyent, ha fény derül szexuális perverzióira és pornófüggőségére.