Isztambuli béketárgyalások: ezt lehet eddig tudni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a találkozó előtti napokban sürgette orosz hivatali partnerét, Vlagyimir Putyint, hogy személyesen vegyen részt a tárgyaláson, Putyin azonban nem utazott el Isztambulba.

Putyin nem, de tanácsadója megérkezett Isztambulba

Válaszul Zelenszkij, aki csütörtökön Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tárgyalt Ankarában, már a repülőtérre megérkezve sértegetni kezdte az orosz delegációt.

Hivatalosan nem tudom, milyen szintű az orosz képviselet, de amit eddig láttunk, az alapján inkább csak statisztáknak tűnnek

– mondta az ukrán államfő.

Az orosz fél sem maradt adós a válasszal – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Ki használja a statiszta szót? Egy bohóc? Egy vesztes? Egy ismeretlen végzettségű ember mondja ezt olyan emberekre, akik tudományos fokozattal, érdemekkel bírnak a hazájuk előtt, és munkájukkal bizonyították szakmai szintjüket. Kicsoda ő, hogy így beszéljen róluk?

– fogalmazott Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.

A jelenleg éppen közel-keleti körúton tartózkodó Donald Trump amerikai elnök ugyan szintén nem ment el Isztambulba, nyitva hagyta azonban annak lehetőségét, hogy akár pénteken oda repüljön, ha szükségét látja.

Trump véleménye szerint addig semmi sem fog mozdulni az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban, amíg ő le nem ül tárgyalni Vlagyimir Putyinnal.

Ezzel ismét muníciót adott azoknak a találgatásoknak, amelyek szerint hamarosan sor kerülhet a két vezető találkozására.

Az ukrán elnök kijelentette, hogy amennyiben Putyin távol marad a megbeszélésről, ő sem vesz részt rajta. Ennek ellenére a delegációk megérkeztek az isztambuli Dolmabahce palotába, és megkezdődött az egyeztetés. Zaharova szerint az orosz küldöttség készen áll a komoly munkára, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pedig elhintette, hogy akár többnapos tárgyalásra is készen állnak, amennyiben erre szükség van. „Ma elkezdődnek a tárgyalások. A folytatás a fejleményektől függ” – fogalmazott Peszkov.

Ki megy Isztambulba?

Az orosz delegációt Vlagyimir Medinszkij elnöki tanácsadó és Alekszandr Fomin védelmi miniszterhelyettes vezetik. Vlagyimir Medinszkij, az orosz küldöttség vezetője elmondta, Oroszország a tárgyalásokat a 2022-ben megkezdett békefolyamat folytatásának tekinti. Vlagyimir Putyin orosz elnök meghatározta a delegáció feladatait és meghatározta a tárgyalási álláspontot, miután találkozott az orosz „különleges művelet” parancsnokaival, tette hozzá Medinszkij. Mint mondta,

Az orosz delegáció eltökélt abban, hogy Isztambulban megoldásokat és „kapcsolódási pontokat” találjon.

A delegáció vezetője kiemelte:

Oroszország készen áll a lehetséges kompromisszumok megvitatására, és munkakedvében van.

Ukrán oldalról többek között Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke és Rusztem Umerov védelmi miniszter vesz részt a megbeszélésen. Isztambulban tartózkodik az amerikai delegáció is, köztük Steve Witkoff és Keith Kellogg elnöki különmegbízottak, valamint Marco Rubio külügyminiszter is. Az utóbbi a nap folyamán ukrán hivatali partnerével, Andrij Szibihával is egyeztetett.