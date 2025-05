Világszerte ítéletidő tombol

Vörös riasztás van érvényben Szerbiában, záporokra, zivatarokra, helyenként jégesőre, erős vagy viharos széllökésekre, valamint rövid idő alatt hulló nagy mennyiségű csapadékra figyelmeztetettek, különösen a Vajdaságban és Szerbia középső részén – írta a Magyar Nemzet az RTV-re hivatkozva.

Viharos széllel, jégesővel és áradásokkal érte el csütörtökön Szicíliát egy ciklon.

Az Ines ciklon okozta özönvízszerű esőzés közlekedési fennakadásokat és komoly károkat okozott Palermo környékén

- számolt be róla pénteken a helyi média. A földcsuszamlások miatt ideiglenesen szünetelt a vasúti közlekedés a Palermo-Messina vasútvonal egyes szakaszain, több helyen pedig bezártak az iskolák. Olaszország más részein is ítélet idő volt, Torinóban teniszlabda nagysáú jégdarabok estek.

Heves esőzések és jégeső sújtotta Délnyugat-Franciaországot is hétfő este. Az esőzések rengeteg kárt okoztak, utcákat árasztottak el, valamint áram- és vízkimaradásokat okoztak. Több mint 600 otthon áram nélkül maradt.

Több mint 500-szor risztották a mentőegységeket, leglább három ember meghalt.

Május első napjaiban jégeső csapott le Párizsra, amely jelentős fennakadásokat és károkat okozott a városban. Párizs utcái rövid idő alatt víz alá kerültek, a jégdarabok pedig vastag rétegben borították be a járdákat és az utakat. A hirtelen lezúduló csapadék miatt több metróállomást is be kellett zárni. A Charles de Gaulle repülőtéren több járatot töröltek vagy késleltettek.

