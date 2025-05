Brutális sérülést szenvedett Jennifer Lopez

Az 55 éves énekesnő – aki az esemény házigazdája is lesz – egy látványos fotót osztott meg az Instagram-történetében, amelyen orrát jegeli. A következő képen már a seb is jól látható volt, amelyet az American Music Awards próbái közben szerzett – írja a NY Post. Jennifer Lopez sérülése azonban nem gátolja meg abban, hogy teljes erőbedobással készüljön az eseményre.

Jennifer Lopez sérülése a 2025-ös AMAs próbái alatt történt – az énekesnő azóta jól van, és júliusban Budapesten lép színpadra először a magyar közönség előtt.

Fotó: Getty Images / Getty Images

Jennifer Lopez sérülése után is színpadra áll

Egy harmadik bejegyzésében már Dr. Diamond, Beverly Hills-i plasztikai sebész oldalán pózolt, aki ellátta a sebet. „Köszönöm, hogy összevarrtál, Dr. Diamond” – írta. „Egy hét jegelés után újra a régi vagyok.”

Jennifer Lopez via Instagram story:



“So this happened… (During AMAs rehearsals)” pic.twitter.com/4PlM490FyU — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) May 14, 2025

Jennifer Lopez 2025. május 26-án vezeti majd az American Music Awards díjátadót a Las Vegas-i BleauLive Színházban. Nem először vállalja a házigazda szerepét: 2015-ben már láthattuk ebben a szerepben.

A show-n olyan előadók is fellépnek, mint Ariana Grande, Taylor Swift, Billie Eilish, Post Malone, Kendrick Lamar vagy Bruno Mars.

Először lép fel Magyarországon

Jennifer Lopez több év kihagyás után újra világkörüli turnéra indul, és – karrierje során először – Budapesten is koncertet ad. Az Up All Night-turné magyarországi állomása 2025. július 20-án lesz, vasárnap este 8 órától, az MVM Dome színpadán. A hazai közönség most először láthatja élőben a világhírű popsztárt.

A 2025-ös American Music Awards május 26-án kerül adásba a CBS csatornán, és streamelhető lesz a Paramount+ felületén is.