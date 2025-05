Joe Biden hanyatlása: saját emberei sem tudták, mennyire rossz a helyzet

Egy hamarosan megjelenő könyv szerint Joe Biden mentális állapotának romlása már 2023-ban is egyértelmű volt a belső körökben dolgozók számára. A kötet több mint 200 forrással dolgozott, köztük a Fehér Ház volt munkatársaival is. A szerzők súlyos vádakat fogalmaznak meg a volt elnök elhibázott kampánya és a tanácsadói ellen is – akik tudtak arról, hogy Joe Biden hanyatlása gondot jelenthet.

Joe Biden hanyatlása a 2020-as elnökválasztási kampány utolsó hónapjaiban nyilvánvaló volt, és 2023-ra a mentális állapotának romlása már komoly aggodalomra adott okot. Új könyv jelenik meg, melynek központi témája Joe Biden hanyatlása lesz

Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Joe Biden hanyatlása ismert volt a legbelsőbb körökben A volt amerikai elnök belső köre tudatosan igyekezett eltitkolni Biden mentális állapotának romlását. A május 20-án megjelenő könyv címe, magyar fordításban: „Eredendő bűn: Biden elnök hanyatlása, annak eltussolása és a katasztrofális döntés, hogy újraindul az elnöki székért ”. A könyvet Alex Thompson és Jake Tapper írták, és az előzetes ígéretek szerint részletes képet ad az elnöki ciklus végén kialakult káoszról. Egy meg nem nevezett, magas rangú Fehér Házi forrás – aki tiltakozásul lemondott pozíciójáról – így fogalmazott: Megpróbáltuk őt még a saját stábjától is elszigetelni, hogy minél kevesebben ismerjék fel, milyen mértékű hanyatlás indult meg 2023-tól. A tanácsadó szerint, bár Joe Biden emberileg tiszteletre méltó, hatalmas kárt okozott az országnak és a pártnak is, hogy a családja és tanácsadói hagyták újraindulni. A kötet szerint Biden már 2022 óta nehezen tudta követni saját gondolatmenetét, nem emlékezett közeli tanácsadói neveire, és beszédei zavarossá váltak. Amikor már egy kétperces videóüzenetet sem tudott elmondani hiba nélkül, két kamerával vették fel, hogy a vágás kevésbé legyen feltűnő – írja a Yahoo News. A 82 éves Biden a múlt héten a The View című műsorban határozottan tagadta, hogy mentális problémái lennének. A volt amerikai elnök több alkalommal is zavartan viselkedett: 2023-ban az Origo is beszámolt róla, hogy egyre borzalmasabb állapotban Joe Biden.

