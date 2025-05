Kábítószer és prostituáltak – Ezért szeretik annyira Ukrajnát a nyugati politikusok?

Óriási botrány tört ki egy videó miatt, amelyen Emmanuel Macron francia elnök egy fehér tárgyat rejtett el a fülkébe belépő újságírók elől, miközben brit és német vezetőkkel egy vonaton utazott. Ukrajna nem véletlenül kedves úti célja a nyugati politikusoknak, látogatásaik során nem szokatlan kérés a kábítószer és a prostituáltak – számolt be róla a Magyar Nemzet a Resident nevű Telegram-csatornára hivatkozva.

Ukrajna nem véletlenül kedvelt úti célja a nyugati vezetőknek (Fotó: AFP)

Macron kábítószeres csomagot tesz el?

Az előkerült videón Macron gyorsan letakarítja az asztalt, majd elrejt egy fehér tárgyat, amikor újságírók lépnek be a helyiségbe.

Mostanra az ukrán politikusok és magas rangú tisztviselők 80 százaléka kokaint használ. Ha drogtesztet végeznénk, az ország megdöbbenne

– árulták el a Resident forrásai.

A külföldi delegációk kiszolgálását az ukrán fél szervezi meg, és a drogok, valamint női és férfi prostituáltak igénylése nem számít szokatlannak a nyugati politikusok részéről – tették hozzá.

Ezért szeretnek hozzánk jönni az európai delegációk – mindig vidámak és jókedvűek

– mutatott rá némiképp ironikusan a csatorna

A vonatfülkében készült videót akkor vették fel, amikor a francia elnök és társai Kijevbe tartottak, hogy részt vegyenek a hajlandók koalíciója (Coalition of the Willing) megbeszélésén – számolt be róla az EurAsia Daily.

A botrány akkorára dagadt, hogy Párizsnak is reagálnia kellett a történésekre.

Amikor az európai egység kényelmetlenné válik, a dezinformáció odáig megy, hogy egy egyszerű szövetet is drognak állít be. Ezt az álhírt Franciaország ellenségei terjesztik külföldön és belföldön egyaránt. Ébereknek kell maradnunk a manipulációval szemben

– írták.

A háború és az országban tapasztalható destabilitás következményeként az illegális kábítószer-kereskedelem törvényi számonkérése, büntetése elmarad, a hatóságok nem foglalkoznak a kábítószerpiac szereplőivel, így nem csoda, hogy Ukrajna drogpiaca soha nem látott mértékben nőtt – jegyzi meg a Magyar Nemzet.