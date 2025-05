Elkezdődött a katonai parádé Moszkvában; Putyin fontos bejelentést tett

Nagyszabású katonai parádéval ünneplik ma a moszkvai vörös téren a második világháborús győzelem 80. évfordulóját, miközben az ukrajnai háború továbbra is tart. Az eseményen Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország akadályt jelentett és továbbra is jelenteni fog a nácizmus és az antiszemitizmus számára. Az orosz elnök azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország szabadságot és békét vívott ki az egész emberiség számára.

Vágólapra másolva!

Vlagyimir Putyin beszédet mond a győzelem napi felvonuláson. Oroszország a legfontosabb ünnepként ünnepli a győzelem napját – jelentette ki az orosz elnök a Vörös téren. Putyin kijelentette: Oroszország emlékszik a második világháború tanulságaira, és soha nem fogadja el az események elferdítését – írja a Magyar Nemzet. Putyin Kiemelte: „Apáink, nagyapáink és dédapáink megmentették a hazát, és ránk hagyták, hogy megvédjük az anyaországot.” Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU A különböző nemzetiségek képviselői, akik szétverték a nácizmust, örökre orosz katonákként maradnak meg a történelemben – tette hozzá.

A győztesek örököseiként május 9-ét ünnepeljük a legnagyobb ünnepként. Fontos, hogy egységesek legyünk, és megőrizzük nemzeti érdekeinket, hagyományainkat, kultúránkat, mindent, ami kedves és szent – mondta Putyin, és gratulált a felvonulás résztvevőinek és a veteránoknak a győzelem 80. évfordulójához – írja a The Independent. Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország szabadságot és békét vívott ki az egész emberiség számára. Putyin ezután egy perc néma csenddel adózott a Nagy Honvédő Háborúban elesettek emlékére. Az idei Vörös téri győzelmi felvonuláson több mint 20 világvezető vesz részt. A teljes cikk IDE kattintva tekinthető meg! Ahogy arról az Origo is beszámolt a Vörös téren ma nagyszabású katonai parádéval ünneplik a második világháborús győzelem 80. évfordulóját, miközben az ukrajnai háború továbbra is tart. A Vlagyimir Putyin orosz elnök által vezetett eseményen több mint 20 ország vezetője vesz részt, demonstrálva Oroszország nemzetközi támogatottságát.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!