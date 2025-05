Kád falába verte egy kislány fejét egy kegyetlen bébiszitter

2024. március 17-én egy detroiti nő megkérte barátnőjét, hogy este hadd vigye át hozzá kislányát, ugyanis neki dolga van és nem fogja tudni otthon tölteni az éjszakát. A barátnő, Iesha Harris vállalta is három éves kislány, Harmoni Henderson felügyeletét. A két nő szoros barátságban állt egymással és többször is előfordult már, hogy vigyáztak egymás gyerekeire, Ieshanak ugyanis szintén volt egy 1 éves kislánya. A kegyetlen bébiszitter azonban olyan tett barátnője gyerekével, ami azóta is hatással van Detroit külvárosára.

A kegyetlen bébiszitter, Iesha Harris és a 3 éves Harmoni Henderson.

Fotó: Detroit Police Dept. - GoFundMe

Március 17-e estéjén a megbeszéltek szerint Iesha barátnője megérkezett kislányával együtt a nő lakására, majd az anya ment is tovább. A bébiszitter egyedül maradt a lakásban barátnője három éves kislányával, illetve velük volt még a nő egy éves kislánya is. Egy ponton a nő úgy döntött, hogy a két kicsit bezárja egy szobába, addig ő pedig rágyújt egy marihuánás cigarettára.

Több óra füvezés után gondolta megnézi a szobába zárt kislányokat, amikor azonban benyitott, látta, hogy barátnője kislánya hányt, amitől olyan dühös lett, hogy a kislány arcát elkezdte forró vízzel megmosni, majd a fejét hatalmas erővel a kád szélébe verte.

Amikor az anya másnap reggel megérkezett a barátnőjéhez, kislányát az ágyban fekve találta, de ekkor már a kicsi semmire nem reagált és a teste is hideg volt. A két nő kórházba sietett a kislánnyal.

A kórházba vezet úton a bébiszitter azt mondta barátnőjének, hogy a kislány éjjel leesett a lépcsőn és beverte a fejét.

A kórház dolgozói azonnal érzékelték, hogy valami stimmel a nő történetében, ezért értesítették a hatóságokat. A detroiti rendőrség egyik vezetője azt nyilatkozta, hogy a kislány már halott volt, amikor ő a kórházba érkezett, de borzalmas volt látni Harmoni sérüléseit. „Ilyesminek soha nem szabadna megtörténni egy gyermekkel” – nyilatkozta a rendőrkapitány.

A kegyetlen bébiszitter történetét végül nem hitte el a bíróság

A nyomozás során kirajzolódott, hogy mi történt valójában azon az esrtén, és hogy egyáltalán nem baleset történt, mint ahogy azt korábban a gyerekre vigyázó bébiszitter állította.