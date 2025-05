„Már úgyis haldoklott” – mondta a férfi, aki 113 késszúrással végzett idős lakótársával

Letartóztatták azt a 18 éves floridai férfit, aki több, mint 100 késszúrással végzett a 81 éves lakótársával. A fiatal mindössze egy nappal korábban költözött be az öt fős apartmanba azután, hogy kiengedték a kórházból egy hosszabb kezelést követően. A fiatal férfi később azt mondta a rendőröknek, hogy azért végzett idős lakótársával, mert úgy is öreg volt már és haldoklott. A férfi a bírósági tárgyalásán valószínűleg beszámíthatatlannak fogja vallani magát, pedig a helyi seriff szerint a férfi nagyon is tudtában volt annak, hogy mit csinált – írja a Law and Crime.

Fotó: Polk County Sheriff’s Office - WKWG

A 18 éves Moses Ojeda és a 81 éves Patrick Benway három másik társukkal laktak együtt egy privát szociális otthonban. A fiatal férfi csak egy nappal korábban költözött be a lakásba, miután kiengedték a helyi kórházból. Az idős férfi épp az ágyában feküdt, amikor fiatal lakótársa bement hozzá és elkezdte késsel szurkálni.

Ojeda 113 alkalommal szúrta meg az idős férfit, állítása szerint azért, mert a férfi már amúgy is öreg volt és csak szenvedett volna élete hátralévő részében.

A gyilkosság után Ojeda bement a férfi fürdőszobájába, ahol megtisztította a támadáshoz használt kés, majd megmosakodott. Ezután visszatette a kést a konyhába, oda, ahonnan eredetileg elvette.

Kihallgatása során a fiatal azt mondta a rendőröknek, hogy Benway nem tanúsított ellenállást, csupán megkérdezte tőle, hogy miért teszi ezt vele. A gyilkos azt is hozzátette, hogy nem volt semmi konfliktusa idős lakótársával, sőt, szimpatikusnak is találta és egyáltalán nem bánja, amit tett. A férfit a rendőrök letartóztatták, hamarosan kezdetét veszi a tinédzser bírósági tárgyalása.

Az ügyészség szerint a férfi ügyvédje azzal fog érvelni, hogy a férfi nem volt beszámítható a gyilkosság idején, de a rendőrség szerint a férfi nagyon is tudta, hogy mit tesz és nem elmezavar miatt késelte meg lakótársát.

Az otthon tulajdonosa, ahol a késelés történt sírva nyilatkozott a helyi médiának. Elmondta, hogy az idős férfit mindenki nagyon szerette, ő is szoros kapcsolatban volt vele. Sőt, a tulajdonos édesanyja is ismerte a nyugdíjas férfit.