Kitálalt a bébiszitter, aki miatt a férj megölette feleségét

A rendőrség példaértékűnek tartja ezt az esetet, úgy vélik, hogy ennek és más hasonló eseteknek hála a megoldatlan gyilkosságok elkövetői félelemben fognak élni – írja a Law and Crime.

„Ez a nyomozás reményt adhat más áldozatok családtagjainak is, hogy a választ, amit keresnek, továbbra is keressék. Félelmet és álmatlan éjszakákat okozhat a többi rejtőzködő gyilkosnak, mert a rendőrség nem fogja feladni a keresésüket. A rendőrség nem felejt, és továbbra is nyomozni fog ezekben az ügyekben, bármennyi időbe is telik”– nyilatkozta a rendőrség az ügy kapcsán.

Ebben a 2008-as ügyben egy ír férfi szintén beleszeretett a bébiszitterbe, feleségül vette, majd Amerikába költöztek a nő családjához. Az eset azonban tragédiába torkollott, amikor a volt bébiszitter és a korábbi FBI ügynök apja meggyilkolta a férfit. A gyilkosságról dokuemntumfil is készült.