2023. február 2-án, reggel 5:45 körül érkezett bejelentés a helyi seriffhivatalhoz, mert a közelben lakók lövöldözés hangjára lettek figyelmesek. A hatóságok az atlantai Clarkston város egyik lakóparki házához siettek. Ott rögtön észrevették, hogy egy nő hevert a ház előtt, a fején lőtt sebbel. A mentők azonnal kórházba vitték a nőt, sürgősségi ellátása során pedig azt is észrevették, hogy a nő terhes. A kórház dolgozói végül úgy döntöttek, hogy császármetszéssel világra segítik a kisbabát. A kicsi csodával határos módon túlélte a beavatkozást, de anya sajnos két nappal később belehalt a sérüléseibe. A család azt gyanította, hogy Diamonte Haithcoats volt az, aki lelőtte barátnőjét.

A támadó lopott autóval menekült, miután lelőtte barátnőjét

A nyomozók hét puskagolyó hüvelyt találtak a helyszínen, és egy tanú azt mondta a rendőröknek, hogy a lövöldözés után egy sötét színű SUV hajtott el a helyszínről. Ezután a rendőrök a térfigyelő kamerák felvételeit elemezték, amik segítségével sikerült is beazonosítani a kocsit, amivel a támadó elmenekült a helyszínről. Az autót pár nappal később meg is találták egy út mentén hagyva, de kiderült, hogy a kocsi lopott volt, így sajnos ekkor még nem sikerült a lövöldöző nyomára bukkanni. A meggyilkolt nő telefonja csatlakoztatva volt az autó Bluetooth hálózatához, így ez is megerősítette, hogy ez a kocsi járt a nő házánál.

Időközben kiderült, hogy a nő mesélt ismerőseinek arról, hogy megromlott a kapcsolata a barátjával, a 24 éves Diamonte Haithcoats-tal és fél, hogy a férfi valami borzalmasra készül.

A nő ismerősei a barátra gyanakodtak. Rodriguez anyja fel is hívta a férfit pár nappal a gyilkosság után és rögzítette a telefonhívást. A férfi a telefonban mindent tagadott, sőt úgy tett, mintha semmit nem is hallott volna a támadásról, de ennek ellenére ő lett a rendőrség első számú gyanúsítottja. A nyomozás során sikerült feltárni, hogy a férfi is a helyszínen tartózkodott, ezt erősítették meg a férfi telefonjának cellainformációi.

4 hónappal a szörnyű támadás után újabb tragédia rázta meg a családot. A kisbaba, akit sikerült sürgősségi császármetszéssel a világra hozni, meghalt a kórházban.

A megyei bíróság két rendbeli életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte a férfit gyilkosság miatt, de megvádolták súlyos testi sértés, családon belüli erőszak és lőfegyverrel való visszaélés miatt is – írja a Law and Crime.