Szigetvári Viktor cége manipulálhatta a lengyel választást

A botrány középpontjában két kevéssé ismert Facebook-oldal áll – a Wiesz Jak Nie Jest („Tudod, hogy nem így van”) és a Stół Dorosłych („Felnőttek asztala”) –, amelyek a lengyelországi választást megelőző hetekben intenzív politikai hirdetéseket jelentettek meg. A reklámok középpontjában a konzervatív jelöltek bírálata és Rafal Trzaskowski, a baloldali Polgári Koalíció elnökjelöltjének támogatása állt – írja a Magyar Nemzet.

A lengyelországi kibervédelmi hatóság (NASK) szerint

ezek a kampányok a hivatalos pénzügyi nyilvántartásokban nem szerepeltek, ugyanakkor messze túlszárnyalták a hivatalos kampányköltéseket. A háttérben egy nemzetközi civil szervezet, az Akcja Demokracja, illetve technológiai partnerük, az osztrák bejegyzésű Estratos Digital állhat – utóbbi korábban DatAdat néven vált ismertté Magyarországon.

A cég neve nem ismeretlen a magyar közéletben: alapítói között van Szigetvári Viktor és Ficsor Ádám, akik korábban Bajnai Gordon volt kormányfő szűk köréhez tartoztak. A vállalat digitális kampányeszközöket, adatvezérelt mozgósítási megoldásokat és mikroadomány-platformokat kínál baloldali pártok és NGO-k számára. Az egyik ilyen eszköz, a „Lunda” nevű adományszerző rendszer, korábban Magyarországon is feltűnt – a 2022-es választási kampányban, valamint a Magyar Péter nevéhez köthető mozgalom körül is.

A lengyel ügyben a Meta hivatalosan cáfolta a külföldi beavatkozást, ugyanakkor a NASK a pénzügyi és szervezeti háttér alapján tájékoztatta a lengyel belbiztonsági szolgálatot (ABW), amely vizsgálatot indított az ügyben. A gyanú szerint a hirdetések nemcsak finanszírozásukban, hanem tartalmukban is dezinformációs célokat szolgálhattak.

A DatAdat néven korábban működő Estratos Digital Magyarországon is a baloldali kampány fontos technológiai partnere volt 2022-ben, amikor az amerikai Action for Democracy százmilliós nagyságrendű támogatásait közvetítette a hazai ellenzéki erők felé. Ugyanez az infrastruktúra tűnik fel most Lengyelországban is, az amerikai Demokrata Párthoz köthető Higher Ground Labs finanszírozásával.

