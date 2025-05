Mutatjuk, kik azok a bíborosok, akik esélyesek a pápaságra – Erdő Péter is köztük van

Raymond Leo Burke bíboros (konzervatív)

A szókimondó konzervatívként ismert, wisconsini születésű Burke bíborost XVI. Benedek pápa 2010-ben nevezte ki. Nyilvánosan szembeszállt Ferenc pápa liberális filozófiájával, különösen azzal kapcsolatban, hogy az elvált és újraházasodott katolikusok is részesülhetnek az eucharisztiában (szentáldozásban).

A mesterséges fogamzásgátlással, a polgári házassággal és a melegekkel kapcsolatos új egyházi nyelvezetet is „kifogásolhatónak” nevezte.

Korábban kiállt amellett, hogy az abortusz legalizálását támogató katolikus politikusoknak, például Joe Bidennek, ne részesülhessenek a szentáldozásban.



Peter Turkson bíboros (konzervatív)

A 76 éves ghánai bíborosaz elmúlt hónapokban az egyik vezető pápajelölt lett.

Ő lehet az első afrikai pápa az ötödik században a trónon ült I. Gelasius óta.

Turkson bíboros már 2013-ban is jelölt volt, ám most jóval nagyobb támogatottsággal rendelkezik, mint amikor Ferenc pápával szemben indult a konklávén. Mivel a katolicizmus Afrikában negyre inkább teret nyer (miközben Európában és általában a nyugati országokban hanyatlik) az egyház súlypontja is eltolódik a fejlődő világ felé.

Turkson bíboros baloldali beállítottságú, és az afrikai keresztények legnagyobb szószólója lett a társadalmi igazságosság kérdéseiben. A neoliberalizmus és a kapitalizmus nagy kritikusának számít, aki mindvégig a béke fontosságát hirdette. Teológiai értelemben azonban rendkívül konzervatív, és az afrikai AIDS-járvány ellenére is az óvszerhasználat ellen lépett fel.