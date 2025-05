Még 20 éves sem volt a fejbe lőtt egyetemista

Május 9-én, késő este tragikus esemény történt egy házibulin Michigan államban, a Grand Valley State Egyetem közelében. A 19 éves Connor Lotterman, a mérnöki kar másodéves hallgatója meghalt, miután egy lövöldözés közben fejbe lőtték.

Lövöldözés volt egy házibulin, egy fiatal fiút fejbe lőttek. (A kép illusztráció)

Fotó: AFP

A lövöldözés este 11 óra után történt Tallmadge Township-ben, körülbelül 10 kilométerre az egyetem campusától. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított, egy 20 éves férfi – akinek nevét még nem hozták nyilvánosságra – saját fegyverével több lövést adott le egy emeleti szobában, közvetlenül a padló irányába. Ezek egyike végül eltalálta Lottermant, aki az alsó szinten tartózkodott.

„A lövöldözés szándékos volt”

– nyilatkozta Jake Sparks kapitány, az Ottowa megyei seriffhivatal szóvivője.

„Nem egy véletlen elsülés történt, hanem több célzott lövés. Bár a haláleset technikailag balesetként történt, maga a fegyverhasználat teljes mértékben tudatos volt.”

– tette hozzá.

A fiatal egyetemistát válságos állapotban szállították kórházba, ahol másnap, május 10-én, három nappal a 20. születésnapja előtt életét vesztette. A halottkémi jelentés balesetként könyvelte el az esetet, és feltételezhető, hogy az alkohol is szerepet játszott benne.

„A legfontosabb tanulság: az alkohol és a fegyverek soha nem keveredhetnek”

– figyelmeztetett Sparks kapitány, majd hozzátette, hogy alkohol nélkül elkerülhető lett volna a tragédia.

A rendőrség és az ügyészség jelenleg is vizsgálja az ügyet.

Connor Lotterman a legfiatalabb volt öt testvér közül, szülei, testvérei, nagyszülei, unokahúgai és unokaöccsei gyászolják. Nővére, Marielle egy szívszorító posztban emlékezett meg róla a közösségi médiában:

„Köszönöm, hogy te voltál a világ legjobb kisöccse. Hálás vagyok Istennek ezért a húsz csodálatos évért, amit itt tölthettél.”

Az egyetem közössége is megrendülten reagált a veszteségre. Aaron Haight, a Grand Valley hallgatói ügyekért felelős dékánja a következő nyilatkozatot adta ki:

„A Grand Valley közössége mély fájdalommal értesült Connor tragikus haláláról. Az egyetem és Mantella elnök asszony nevében is őszinte részvétünket fejezzük ki a családjának és barátainak.” - írja a New York Post.