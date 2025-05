Így védik meg Brüsszelben Magyar Pétert a bíróságtól

Ezúttal sem vette napirendre Magyar Péter mentelmi ügyét az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI), holott a testület a héten többször is összeült. A Tisza Párt elnökének telefonlopásos ügyében a bizottság még a meghallgatást sem szervezte meg, miközben több más ügyben már plenáris döntés is született.

Magyar Péter mentelmi ügyét Brüsszelben halogatják, miközben más képviselők ügyeiben már döntés is született.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Magyar Péter ügyét késleltetik Brüsszelben

Több bizonyíték is arra utal, hogy a Jogi Bizottság már olyan ügyeket is végigtárgyalt és szavazásra bocsátott, amelyek később érkeztek be, mint a Magyar Péterre vonatkozó kérelmek. Példaként említhető Petras Gražulis (ESN) litván képviselő esete. Az ő ügyében ugyanazon a napon, 2024. november 18-án jelölték ki a bizottsági előadót, mint Magyar Péter első, telefonlopásos eljárásában. Gražulis ellen azért indult eljárás, mert – idézzük – „nyilvánosan nevetségessé tette személyek egy csoportját, és megvetését juttatta kifejezésre szexuális irányultságukkal kapcsolatban.” Az ő esetében a bizottsági eljárás azóta nemcsak végigment, hanem szavazással is zárult, és immár az Európai Parlament plenáris ülése is döntött: felfüggesztették a mentelmi jogát.

Eközben Magyar Péter ügyének előadója, Krzysztof Śmiszek lengyel szélsőbaloldali képviselő továbbra sem zárta le a bizottsági tárgyalást.

Arra azonban szakított időt, hogy Magyarországra látogasson, sőt azt is bejelentette, hogy a Pride-ra vissza kíván térni. Szintén árulkodó Grzegorz Braun (ESN) esete, akinek ügyében csak 2024. december 5-én jelölték ki a bizottsági előadót – vagyis Magyar Péter után. Braun ellen többek között testi sértés miatt kérte ki mentelmi jogát az Európai Parlament, amely mára lezárta az ügyet: 2025. május 6-án a plenáris ülés döntött, és Braun mentelmi jogát is felfüggesztette.

Ráadásul tudomásunk van öt másik ügyről is, ahol a bizottsági előadókat még 2024. október 10-én jelölték ki, és ezekben az esetekben már szintén felfüggesztették az érintettek mentelmi jogát.

Ehhez képest Magyar Péter esetében a rapportőr kijelölésére 2024. november 18-án került sor, de még a meghallgatása sincs kitűzve az Európai Parlament Igazságügyi Bizottságában. Pedig a meghallgatás után következhetne a bizottsági, majd a plenáris szavazás arról, hogy kiadják-e a politikus mentelmi jogát. Mindez azt mutatja, hogy

Magyar Péter büntetőügye annyira kellemetlen a Manfred Weber vezette brüsszeli elitnek, hogy inkább tologatják a mentelmi jog felfüggesztésének tárgyalását.

Ez pedig azt jelenti, hogy amíg nem kerül sor a tárgyalásra, addig szavazni sem kell a mentelmi jogáról. Így működik az a brüsszeli módszer, amellyel biztosítják, hogy Magyar Péternek ne kelljen lopásért bíróság elé állnia.