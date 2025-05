Kiderült, ki az a magyar férfi, akit nagy erőkkel keres az osztrák rendőrség a barátnője megölése miatt

A gyilkosság ebben a parkolóban történt.

Fotó: VEOL/Bild

Korábban is fenyegette áldozatát a Maria Alm-i gyilkosság elkövetője

A rendőrség és az ügyészség megerősítette, hogy Jenny korábban már tett feljelentést a férfi ellen fenyegetés és rongálás miatt, a hatóságok azonban nem rendeltek el ellene távoltartási végzést. A rendőrségi szóvivő is megerősítette, hogy a férfi nem volt büntetett előéletű.

A tragédia rámutat arra a súlyos problémára, hogy a korábbi fenyegetések ellenére sem született hatósági intézkedés.

Jenny Z. halála nem csupán egy megrázó egyéni veszteség, hanem egy rendszerhibára is figyelmeztet, amely a megelőzés hiányából fakad

– hangsúlyozza az osztrák lap.

A VEOL közben arról számol be, hogy Krisztiánt szinte mindenki ismerte szülővárosában. Az "Ezt láttam Veszprémben!" Facebook csoportban hamar meg is jelent a maria almi-i gyilkosság híre. A megyei lap szerint az egyik hozzászóló arról számolt be, hogy a férfi korábban már megpróbált öngyilkosságot elkövetni, illetve egy kis időre el is tűnt, édesanyja sem találta akkoriban. Annak hátterében szintén egy szerelmi csalódás állhatott.

Fotó: wikipedia.org

A pinzgau-i közösség most gyászol, és reménykedik abban, hogy az igazságot hamarosan szolgáltatják. A hatóságok folytatják a hajtóvadászatot, de a térség lakóinak nyugalma addig nem tér vissza, amíg Pappot elő nem kerítik.

Az OE24.TV híradása szerint Papp Németország felé vehette az irányt. A hatóságok figyelmeztetik a lakosságot, hogy a férfinél továbbra is fegyver van, azért mindenki óvatosan járjon el, ha valahol meglátja a szökevényt. Az alábbi híradásban a gyilkosság pontos helyszínét is bemutatják: