Megváltoztatja receptúráit az egyik legnépszerűbb hamburgerlánc

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a múlt hónapban az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma (HHS) és az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) bejelentette: kivonják a forgalomból a kőolaj alapú mesterséges élelmiszerfestékeket, mert azok összefüggésbe hozhatóak különböző neurológiai problémákkal, illetve rákos elváltozásokkal.

A döntésre elsők között reagált az Egyesült Államok délnyugati államaiban népszerű, 400 egységgel működő In-N-Out Burger gyorsétteremlánc és közölték, hogy jelentős menüváltást hajtanak végre, és néhány italuk összetevőit is megváltoztatják.

„A vásárlóink ​​számára a legmagasabb minőségű alapanyagok biztosítására irányuló folyamatos elkötelezettségünk részeként eltávolítottuk a mesterséges színezékeket az epres turmixainkból és a jellegzetes rózsaszín limonádéinkból” – erősítette meg Patty Pena, a kaliforniai székhelyű hamburgerező szóvivője a Fox News Digitalnak. Azt nem részletezte, hogy melyik konkrét színezéket távolítják el a kínálatukból és hogy azt teljesen kiveszik vagy más, természetes színezékre cserélik-e.

A hamburgereket is érinti az In-N-Out Burger receptmódosítása

Fotó: TOMMASO BODDI

Pena azt is elmondta, hogy a lánc egy alapvető fűszerrel is jelentős változtatást hajt végre: „Éppen most állunk át egy továbbfejlesztett ketchupra, amelyet valódi cukorral készítünk a magas fruktóztartalmú kukoricaszirup helyett”.

Várakozások szerint a következő élelmiszer-összetevő, amire korlátozásokat vezethet be az Egyesült Államok, épp a magas fruktóztartalmú kukoricaszirup lehet, ami egy kukoricakeményítőből származó feldolgozott édesítőszer, de a táplálkozási szakértők szerint annyira eltávolodott eredeti forrásától, hogy már el sem ismerhető élelmiszerként.