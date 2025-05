Oroszország MiG-35 vadászgépeket vet be Moszkva védelmére

A válasz sem maradt el: az orosz hadvezetés először vetett be MiG-35 típusú vadászgépeket a drónok elfogására Moszkva térségében. Egy katonai hírportál és más orosz források is megerősítették, hogy több ilyen repülőgépet vezényeltek a főváros körzetébe, és azóta is járőröznek a régió légterében. A szerb Televizija Front szintén arról számolt be, hogy a MiG-35-ösök először vettek részt Moszkva légvédelmében.