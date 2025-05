Tényleg együtt drogozott a német kancellár, a francia elnök és a brit miniszterelnök Kijev felé a vonaton?

Néznek ki a fejükből, mint három bagózáson rajtakapott kiskamasz. Ezek hárman együtt kb. 170 millió európait képviselnek és “irányítanak” és én akár el is hinném, hogy vegyileg hangulatjavítanak, miközben utaznak a keleti front felé. Amit ezek az emberek mondanak és csinálnak úgy általában mostanában, az inkább megerősíti a kokózás vádját és nem cáfolja. Egy normális világban ilyen felvételek nem kerülnek ki három vezető találkozójáról, egyszerűen azért, mert nekik azért illene valami méltóságot sugározniuk például.



Aztán ha minden rendben menne, senkinek, még az oroszoknak sem jutna eszébe Anglia, Franciaország és Németország első emberét drogozással vádolni. Például azért, mert mindenki biztos lenne benne, hogy azoknak eszükbe sem jut ilyesmi. Azért akkora válságban egyik egykori nagyhatalom sincs, hogy a vezetőik olyan nagy stressznek lennének kitéve, ami napi gyógyszeres stresszoldásért kiált. Vagy ezt is rosszul tudjuk? Akkora bajban vannak, hogy csak “rekreációs szerekkel” bírják ki?



A probléma az, hogy nem vagyok meggyőzve róla, hogy nem jó okkal kezdtek el hülyén viselkedni azok hárman. De jó lenne újra olyan világban élni, ahol az ember tiszteletre méltó embereknek látja a német kancellárt, a brit miniszterelnököt, és a francia elnököt. De hogy lássa bárki is komoly, a hazája iránt elkötelezett vezetőnek azt az embert, mondjuk a németet, aki egy olyan amerikai cégóriás embere, amelyik főrészvényes az európai hadiiparban. Vagy azt a franciát, akinek a haverja bíróként most pöckölte ki a választásokról a haladók fő ottani ellenfelét. Vagy az angolt, aki sok ezer bevándorlók által, főleg fehér fiatal lányok ellen elkövetett nemi erőszak eltusolásában volt főszereplő.



Mit gondoljunk ezekről az emberekről, akik egy másik, a sajátjuknál sokkal kisebb országot támogatnak abban, hogy egy nála és náluk sokkal-sokkal erősebb atomhatalom ország ellen vívjon háborút, hogy az Európai Birodalom ott is az orosz határig érjen, ne csak északon és délen. Az megvan, hogy ezek hárman a hivatalos álláspont szerint az abszolút jó képviselői? Tényleg így kell elképzelnünk azokat, akik éppen jót cselekszenek? Megnézzük ezt a videót és nem hiszünk a szemünknek. Elleset pillanatok, de nem tudjuk mit is lestek el éppen. Ja és ezek az emberek egyébként elvileg a szövetségeseink, akik most éppen egymás szövetségesei is, persze csak az után, hogy a múltban számtalan háborút vívtak egymás ellen, amelyekbe nyilván csak véletlenül, de minket is rendszeresen belekevertek. Ezek az országok mondjuk mindig is nagy béketeremtők voltak a múltban is, eltekintve attól az apróságtól, hogy a nagybetűs Béke előtt, azért mindig rendeztek egy olyan méretű háborút, ami után mindenki a szokásosnál is jobban vágyta azt a Békét, amivel ők nagylelkűen megajándékozták a győzteseket és veszteseket egyaránt.