Németh Szilárd: Egy brüsszeli bábkormány a rezsicsökkentés végét jelentené

A Tisza–Brüsszel-paktum már tény. Kollár Kinga őszödi beszéde végképp lebuktatta őket. Brüsszel bábkormányt akar itt látni, ami teljesíti a megrendeléseket, és Brüsszel Péter teljesíti is, már most is: beálltak az Ukrajna EU-tagsága mögé, az EP-ben sorra szavazzák meg a háborúpárti, migrációpárti előterjesztéseket és a Tisza nyíltan a rezsicsökkentés ellen is többször szavazott és felszólalt. Egy brüsszeli bábkormány mindenképp a rezsicsökkentés végét jelentené, ugyanis a Manfred Weber–Magyar Péter-paktum része a lakossági energiaárak elengedése, azaz orosz kőolaj- és földgázszankció is. Sőt, az energiaszankciót kiterjesztenék a Roszatom fűtőelemeire és technológiájára, azaz Paks I. működtetését veszélyesen korlátoznák, Paks II. megépítését pedig leállítanák. Az orosz energiahordozók és az atomenergia bojkottja nemcsak a hatósági árakat, de magát az ellátásbiztonságot is padlóra küldené. Miközben Brüsszel Péter itthon prédikál a megélhetésről, a Tisza Párt európai parlamenti képviselői sumák módon több alkalommal is felléptek a magyar rezsicsökkentés ellen: megszavazták az állásfoglalást, amely felszólít a lakossági energiaár-támogatások – köztük a rezsicsökkentés – felszámolására; a Tisza képviselői EP bizottsági szinten is támogatták a hasonló tartalmú javaslatokat, amelyek szerint a rezsitámogatások „túl magasak”, ezért azokat ki kell vezetni. Mindez egyértelműen bizonyítja, hogy a Tisza Párt Brüsszel elvárásai mentén kész lenne megszüntetni a magyar családokat védő rezsicsökkentést. Ezt nagyon megsínylené a magyarok pénztárcája, egy brüsszeli bábkormánnyal háztartási gáz és áram ára két-háromszorosára nőne (már ha lenne mit kifizetni az azonnal fellépő energiaellátás hiánya miatt).

Az Európai Unió energiapiaci szabályainak és az egyre „méregzöldebb” előírásoknak a kritika nélküli alkalmazása milyen következményekkel járhat Magyarország számára a jövőben?

Brüsszel nem tudja megemészteni, hogy az Orbán-kormány védi a szuverenitását az energiapolitikájában is, amelynek középpontjában a családok, a háztartások, a fogyasztók biztonságos, megfizethető és kiszámítható gáz- és áramellátása áll. Brüsszel eltökélt célja, hogy megszüntesse a magyar rezsicsökkentést, ehhez pedig a hazai baloldal szívesen asszisztál. A régi és az új is. Gyurcsányéknak és Magyar Péteréknek ugyanaz a feladata. A fülünkkel hallhattuk, a szemünkkel láthattuk a beismerést, Kollár Kinga őszödi beszédét, hogy azért tartják vissza a magyarokról az uniós forrásokat, hogy minél nagyobb kárt okozzanak Magyarországnak, minél rosszabb legyen a magyarok életminősége és ezzel hatalomra segítsék Brüsszel embereit. Ezt az új baloldal – már nem a színfalak mögött csinálja, mint a régiek – hanem büszkén, dicsekedve be is vallja, lásd a tiszás Kollár Kinga hencegését a gazdái előtt. Gerzsenyi Gabriella pedig ezért szállt bele két lábbal a rezsicsökkentésbe, féltve a szolgáltatók hasznát, ostorozva a szerinte „felelőtlenül pazarló” fogyasztókat, a magyar családokat. Emellett az elhibázott szankciós politikáról sem szabad megfeledkezni. Ennek köszönhetően az orosz-ukrán háború még mindig tart, cserébe az energiaárakat az egekbe tornázták. Mert Európa ugyanúgy használ orosz energiahordozókat, csak most a szankciók miatt jó drágán, kerülőúton kell azt beszerezni. Oroszország viszont köszöni szépen, ugyanúgy eladja a gázt és olajat. Az atomenergiáról pedig még nem is beszéltünk, pedig Magyarország tekintetében az sem elhanyagolható. Hiszen 2024-ben a hazai áramtermelés 47,1%-át az olcsó atomenergia tette ki. Ezzel az aránnyal harmadikak vagyunk Európában, és ez teszi lehetővé a rezsicsökkentés fenntarthatóságát is. Ezért is fontos, hogy Paks II. minél előbb üzembe álljon, hiszen a cél, hogy minél kevésbé legyen kiszolgáltatott Magyarország. A körút során találkoztunk a Német Iparszövetség elnökével is, aki szerint a német zöldek erőszakos energiapolitikája, az atomerőművek kinyírása, a szélkerekek erőltetése és az olcsó orosz energiaimport szankcionálása vágta padlóra a német gazdaságot, recessziót és versenyhátrányt okozva. És ezért kell a német családoknak négy és félszer magasabb rezsit fizetniük, mint nekünk, magyaroknak.