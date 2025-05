Európától távol is előretörhet egy radikális nemzeti párt

Anthony Albanese munkáspárti kormányfő nem örvend túl nagy népszerűségnek

A társadalmi kohézió szintén fontos kérdéssé vált, miután Ausztráliában megnőtt az antiszemitizmus, és többször fordult elő vandalizmus és támadás zsidó polgárok és izraelita közösségi terek ellen.

A külpolitikai kérdések kevesebb figyelmet kaptak ebben a választási ciklusban, bár a kínai haditengerészet nemrégiben Ausztráliát megkerülő útja, valamint a Trump-kormányzat által kivetett vámok az érdeklődés középpontjába helyezték a külügyeket.

Mi lesz Washington és Canberra szoros együttműködésével?

Ausztráliát és az Egyesült Államokat mély, széles körű és tartós biztonsági szövetség és gazdasági kapcsolat fűzi össze. Ez Trump alatt is igaz, ahogyan Biden alatt is igaz volt. De tekintettel Trump új politikájára, Ausztráliában is aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy mit jelent ez Ausztrália és Washington kapcsolatára nézve - különösen, mivel vámokkal sújtották. Trump politikájának egyik eredménye az Egyesült Államok iránti közbizalom zuhanása volt: az ausztrálok 64 százaléka egy nemrégiben végzett felmérés szerint nem vagy nem nagyon bízik abban, hogy az Egyesült Államok képes „felelősségteljesen cselekedni a világban”.

Ezeket az aggodalmakat némileg eloszlatták a Trump-kormányzat pozitív nyilatkozatai Ausztrália térségbeli szövetségi rendszerével kapcsolatban.

Mégha Ausztrália és az Egyesült Államok közelednek is egymáshoz bizonyos kérdésekben, például a védelmi politika terén, más területeken, például az emberi jogok és a környezetvédelmi kérdések támogatása terén valószínűleg még jobban eltávolodnak egymástól.

Ausztrália más országokkal is igyekszik szoros együttműködést kiépíteni, hogy visszaszorítsa a kínai hatalom erősödését. Így többek között Japánnal, Dél-Koreával, Indonéziával, a Fülöp-szigetekkel, Pápua Új-Guineával és másokkal.