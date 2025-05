Kórházi válság az Egyesült Királyságban: az NHS a pénzügyi összeomlás szélére került

A covid-járvány idején bevezetett többlettámogatások 2020/21 és 2021/22 között átmeneti többletet eredményeztek az NHS költségvetésében. Ezt a többletet azonban később megvonták az NHS-től és a rendszer újra eladósodott.

Az NHS központi irányítása világossá tette, hogy a szervezetek gazdálkodásának a kijelölt keretek között kell maradniuk. Ez újfajta hozzáállást kíván meg a pénzügyi és működési hatékonyság terén. A szolgáltatókat 1%-os kiadáscsökkentésre és 4%-os hatékonyságnövelésre kötelezik – ami éves szinten több mint 9 milliárd fontnyi megtakarítást jelenthetne – de milyen áron?

A vezetők szerint a központ elvárásai sokszor már irreálisak. A 2025/26-os tervezési útmutató példátlan hatékonyságnövelést ír elő, miközben a legújabb adatok szerint már most is rekord mértékű megtakarítást produkálnak – ezek fele azonban csak egyszeri intézkedésből származik.

A megkérdezettek közül többen úgy érezték, hogy elveszítették az irányítást szervezetük pénzügyei felett.

A trösztöknek olyan kompromisszumokat és nehéz döntéseket is meg kell hozniuk, amelyek negatív hatással lesznek az általuk ellátott betegekre. A vezetők felvázolták, hogy most ott tartanak, hogy pénzmegtakarítás céljából csökkenteniük kell a betegeknek nyújtott szolgáltatásokat. Annak ellenére, hogy más országokhoz képest már így is alacsony az ágyszám és magas az ágyak kihasználtsága, egyes vezetők elmondták, hogy fontolgatják osztályok bezárását vagy több osztály összevonását a kórházak között.

A személyzeti költségek csökkentése

A személyzeti költségek korlátozásának érdekében a szolgáltatók befagyasztják az új alkalmazottak felvételét, csökkentik a túlórák kifizetését, és korlátozzák az ügynökségi alkalmazottak foglalkoztatását. Jelenleg számos szolgáltatónál zajlanak leépítések - a közelmúltban például a Portsmouth és a Wight-sziget Trösztök, a Cambridge University Trust és a South Central Ambulance Trust is bocsátott el alkalmazottakat. Országos szinten az NHS-szervezeteknél egyre több az elbocsátás, a 2019/20 és 2023/24 időszak között

az elbocsátott dolgozók száma közel duplájára emelkedett.

Míg egyes területeken megszorításokat vezetnek be, addig más területeket egyáltalán nem fejlesztenek és olyan szolgáltatások leépítésére kényszerülnek a kórházvezetők, amiket a központ nem sorolt a létfontosságú kategóriába – ide tartozik például a gyermekgyógyászati közösségi ellátás visszafogása, a vérvételi pontok megszüntetése, valamint a daganatos betegek számára nyújtott pszichológiai támogatás korlátozása. A döntések célja, hogy megőrizzék a legsürgetőbb, életmentő ellátások működőképességét. Egy vezető így nyilatkozott:

Először a zsírt, majd az izmokat vágtuk át – most már a csonthoz értünk.

Korábban arról is írtunk, hogy az Egyesült Királyság kórházai januárban képtelenek voltak megbirkózni a rengeteg influenzás beteggel.