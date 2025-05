Nógrádi György: Titkos alku körvonalazódik Moszkva és Washington között

A legfrissebb hírek szerint akár már májusban személyesen tárgyalhat egymással Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Mennyi realitása van ennek a történelmi eseménynek és mennyire Ukrajnáról vagy más témákról fog szólni ez a tárgyalás?

A pápa temetéséig egyértelműen volt egy rendkívüli érdekes szimpátia az amerikai és az orosz államfő között. Az alaphelyzet az volt, hogy Donald Trump tökéletesen tudta, hogy ő Zelenszkijjel csak az ukrán ügyeket tárgyalhatja meg. Ennek keretében a ritkaföldfémek kibányászását, egyéb nyersanyagok, a kőolaj kitermelését, értékesítését vitte, mást nem. Ami nagyon érdekes, hogy Putyinnál látta, hogy a Kissingeri politikát fordítva kell alkalmazni. Kissinger célja az volt, hogy a Szovjetuniót és Kínát úgy játssza ki egymás ellen, hogy Kínát közelítse az Egyesült Államokhoz. Az amerikai elnök most abból indul ki, hogy számára Oroszország nem csupán az ukrajnai frontot jelenti, de Gázát, Libanont, Szíriát, az iráni kapcsolatokat, a Száhel-zónát, Kínát, Tajvant egyszerre. Máshogy fogalmazva, Putyinnal meg lehet tárgyalni a világ ügyeit, Zelenszkijjel viszont nem. Ferenc pápa temetése előtt tizenöt percet négyszemközt tárgyalt egymással az ukrán és amerikai államfő. Hogy miről tárgyaltak, az valószínűleg soha nem fog kiderülni. Tény az, hogy Macron megpróbált odamenni, kezet nyújtott az amerikai elnöknek, aki a kéznyújtást nem fogadta el, és Macront kulturáltan, de hátra lökte. Ettől kezdve egyfajta fordulat állt be az amerikai-orosz kapcsolatokban. Én azt mondtam pár nappal ezelőtt, hogy a két fél sikerre van ítélve. Most is ez a véleményem. Azért mert ki kell egyezniük egymással. Nagyon sajnálom, hogy nem következett be előbb a fegyverszünet és a béke. Jó lett volna, ha legalább a fegyverszünet megvalósul, mert akkor május 9-én a világ három vezetője (az orosz és a kínai elnök mellett az amerikai elnök is – a szerk.) találkozhatott volna Moszkvában, ahol zárt ajtók mögött meg tudták volna a világ ügyeit tárgyalni úgy, hogy mindenki mást kihagynak ebből. Ebbe beleértem Ukrajnát és beleértem Európát is. Európa próbál úgy csinálni, mintha globális játékos lenne. Abszolút nem az, de ezt nem hajlandó tudomásul venni. Nyilvánvaló az, hogy előbb-utóbb tárgyalni kell újra az amerikaiaknak az oroszokkal. Hogy ez a külügyminiszter, az alelnök, vagy az elnök lesz, azt nem tudom megmondani, ahogy azt sem, hogy mikor, de nyilvánvalóan az az amerikai szándék, hogy az oroszokat eltávolítsa Kínától.