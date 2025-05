Orbán Viktor Belgrádban egyeztet Vucsics elnökkel

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Belgrádba látogatott, ahol találkozott Alekszandar Vucsics szerb államfővel, számolt be róla a Magyar Nemzet. A felek egy egész napos konzultáció keretében négy fő kérdéskört vitatnak meg, amelyek a szerb–magyar együttműködés legfontosabb területeit érintik.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Orbán Viktor Belgrádba látogatott

Vucsics elnök a találkozóról közösségi oldalán is beszámolt, „szívélyes és baráti” hangulatú egyeztetésről írva. Mint fogalmazott, a tárgyalások során stratégiai párbeszéd zajlott a következő témákban:

geopolitikai helyzet és külpolitika,

gazdaság és kapcsolataink fejlesztése,

együttműködés a védelem és biztonság területén, a hadiipari termelésben

Szerbia és Magyarország partnersége minden más területen.

A megbeszélésre Orbán Viktor egy magyar delegáció élén érkezett, ami szintén mutatja az esemény súlyát. A két ország között évek óta szoros az együttműködés, amit számos közös projekt és politikai egyeztetés is bizonyít.

A mostani találkozón kiemelten fontos helyen szerepel a gazdasági kapcsolatépítés. Új befektetési lehetőségek, közös fejlesztések és infrastrukturális együttműködés is szóba került. Emellett a biztonságpolitikai együttműködés, különösen a hadiipari fejlesztések is előtérbe kerültek, tekintettel a régió biztonsági kihívásaira.

Vucsics elnök a találkozó után úgy fogalmazott:

Büszke vagyok a barátságunkra és a szerb–magyar történelem legjobb kapcsolataira.

Ez is jól mutatja, hogy Belgrád és Budapest között nemcsak politikai, hanem személyes bizalom is kialakult. A külpolitikai egyeztetés célja a régió stabilitásának megerősítése, valamint a közös érdekek összehangolása a nemzetközi térben. Mindez megerősítheti Szerbia európai pozícióit is, miközben Magyarország számára is fontos stratégiai szövetségest jelent a nyugat-balkáni térségben.