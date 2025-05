Pápaválasztás: fontos részleteket árult el a római prefektus a közelgő konklávéról

Lamberto Giannini római prefektus elmondta, hogy a már bevált biztonsági eljárásokat léptetik életbe a szerdán kezdődő új pápa választása idején is. Azt a nagyszabású és megbízható védelmi rendszert, amely Ferenc pápa április 26-i temetésén is bizonyította hatékonyságát, amikor a több mint kétszáz hivatalos delegáció és több mint félmillió hívő és turista védelmét garantálták. A római hatóságok felkészülése a pápaválasztásra már nagyban zajlik.

Katonák Ferenc pápa temetésén - ők felelnek majd a pápaválasztás biztonságáért is

Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

A Svájci Gárda szerepe a pápaválasztás alatt

A konklávé május 7-én kezdődik a Vatikán falai mögött, így a pápaválasztó bíborosok biztonsági felügyelete a pápai állam biztonsági emberei és a Svájci Gárda feladata.

A konklávén részt vevő bíborosok kedd estig költöznek be a Vatikánba. A vatikáni kapuknál a svájci gárdisták és az olasz csendőrség és rendőrség közösen garantálja a pápaválasztás zavartalan lebonyolítását.

A pápaválasztó bíborosok biztonsági felügyelete a pápai állam biztonsági emberei és a Svájci Gárda feladata lesz

Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Az olasz hatóságok feladata a fehér füst felszállására készülő hívek védelme lesz. A sikeres pápaválasztást jelző füstcsíkot az egész városban élőben nézik majd a televíziókon és interneten keresztül. Így várhatóan hatalmas tömeg indul majd el a Vatikán irányába, hogy lássák kilépni a Szent Péter-bazilika lodzsájára az új pápát.

A kiemelt biztonsági készültség már szerdán életbe lép. Úgy számolunk, hogy akár már a konklávé első napján megválaszthatják az új egyházfőt, tehát a bíborosoknak a Sixtus-kápolnába való belépésétől kezdve mi folyamatosan készen állunk

– magyarázta a római prefektus.

A Svájci Gárda tagjai könnyen felismerhetőek színes ruházatukról

Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

A Vatikán és az azt övező római területen már több mint négyezer csendőr és rendőr teljesít szolgálatot napi négy turnusban, és az olasz fegyveres erők 1500 katonája is a helyszínen van, a polgári védelem több mint háromezer önkéntese is jelen van és kétezer tűzoltó. A konklávé idejére a Vatikán feletti légteret lezárják, a közeli metró- és vasútállomásokon megerősítik az ellenőrzéseket. Kiemelt biztonság övezi továbbra is a Santa Maria Maggiore-bazilikát, ahol naponta mintegy 70 ezer ember keresi fel Ferenc pápa sírját.

A Svájci Gárdáról készült videó itt tekinthető meg