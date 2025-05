Harag és csalódás: így élik meg a helyiek a parajdi sóbánya katasztrófáját

A parajdi sóbánya katasztrófa az egész Sóvidék jövőjére rányomhatja bélyegét. A május 5-én történt vízbetörés miatt a bánya idegenforgalmi és termelési tevékenysége is teljesen leállt. A helyiek félelmei fokozódnak, miközben a bányát üzemeltető Országos Sóipari Társaság (Salrom) kommunikációja elmarad a lakosság elvárásaitól – írja a Maszol.ro.

A parajdi sóbánya katasztrófa előtt

Fotó: Northfoto / Northfoto

Továbbra is ömlik a víz

Továbbra is ömlik a megduzzadt Korond-patak vize a parajdi sóbányába, és szerdán várhatóan a létesítmény turisták által látogatható részét is eléri. A Hargita megyei önkormányzat válságstábot hozott létre a turizmus megmentésére. A csoportot Szabó Károly, a Visit Hargita igazgatója vezeti, tagja Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium és a Mini Erdély Park megálmodója, Trucza Adorján, a Taste of Transylvania alapítója és Razvan Pascu turisztikai marketing szakember, Hargita megye hivatalos turisztikai nagykövete.



A bánya, ami egy egész térséget tart életben

A polgármester, Nyágrus László elmondása szerint jelenleg a bányászok a Telegdy-szárny mentésén dolgoznak, ahol szigetelőgátakkal próbálják visszatartani a víz további terjedését. Bár a látogatóközpontot még nem öntötte el a víz, ez csak idő kérdése. A községvezető hangsúlyozta: a sóbánya nemcsak Parajd, hanem az egész környék turizmusának alappillére.

A Korond-patak medrében kialakult hatalmas víznyelő, amelyen keresztül a víz a mélybe zúdul, szintén megközelíthetetlenné vált.

A helyszíni beszámolók szerint a természet ereje szó szerint eltüntette a patak egyes szakaszait, és a vízbetörés megállítására telepített geotextil gát is átszakadt.

Harag és csalódás: „nem most kellett volna elkezdeni a mentést”

A helyiek csalódottságát fokozza, hogy sokan már évtizedek óta figyelmeztettek a vízszivárgás problémáira. A Maszol helyszíni riportja szerint az emberek úgy érzik, hogy a katasztrófa megelőzhető lett volna. Egyes dolgozóknak fizetés nélküli szabadságot ajánlottak, amit többen sérelmeztek.

A turizmusból élő vállalkozók is veszteségeiket számolják. Sokan az utóbbi időszakban nagy összegeket fektettek fejlesztésekbe, most pedig teljes bizonytalanságban vannak. A helyiek egyöntetű véleménye, hogy a bányamentés későn kezdődött el, és a problémák gyökere sokkal régebbre nyúlik vissza.