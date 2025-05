Parajdi sóbánya: ezek a legfrissebb tudnivalók a helyszínről!

Csütörtök reggelre a parajdi sóbánya idegenforgalmi részlege is víz alá került. A megáradt Korond-patak vize elöntötte azt a szintet, amelyet a turisták és a gyógyulni vágyók gyakran keresnek fel, így a sóbánya nagy része már víz alatt áll. A mélyebben fekvő étterem sincs biztonságban, a víz hamarosan elérheti azt is – számol be a Magyar Nemzet.

Ömlik a víz a parajdi sóbánya területére

Fotó: Veres Nándor / MTI Fotószerkesztõség

A Korond-patak áttörte a védművet: veszélyben a parajdi sóbánya

Csütörtökre virradóra a parajdi sóbánya alsóbb szintjeit is elöntötte a víz, elérve a turisták és gyógyulni vágyók által látogatott területeket. A Korond-patak megáradt vize a nagy esőzések után áttörte a medrében lévő geotextilt, és azóta megállíthatatlanul ömlik a bányába. A mélyebben fekvő föld alatti étterem sincs biztonságban.

A helyzet nemcsak a sóbánya, hanem Parajd közössége számára is súlyos, hiszen a bánya a térség legfontosabb turisztikai látványossága és a megélhetés egyik forrása. A szakemberek már évekkel ezelőtt figyelmeztettek a térségben jelentkező árvízveszélyre, de a mostani természeti katasztrófa mégis bekövetkezett. A helyi lakosok szerint a baj megelőzhető lett volna, ha a megelőző intézkedéseket időben megteszik.

További képekért és információkért a Magyar Nemzet teljes cikkét javasoljuk elolvasásra.

Természeti katasztrófa Parajdon

A problémák május 5-én kezdődtek, amikor a heves esőzések következtében megemelkedett a Korond vízszintje, és víz kezdett beszivárogni a tárnákba. Azóta a helyzet csak súlyosbodott, a keddi rendkívüli esőzések pedig újabb károkat okoztak a parajdi sóbányában.

A parajdi sóbányát sújtó katasztrófáról itt nézhet képeket. A Korond-patak beáramlásáról felvételek is készültek.