Patkány támadt egy kiságyban fekvő csecsemőre, szörnyű állapotban találtak rá szülei

Szörnyű telefonhívás futott be az amerikai segélyhívó-központba, egy dél-karolinai nő azzal hívta a mentősöket, hogy kisbabája vérbe fagyva fekszik a kiságyban. A diszpécsernek elmondta az asszony, hogy feltehetőleg patkány támadt a kicsire, de másik kislányukon is lát gyanús harapásnyomokat. A rendőrség is azonnal a helyszínre sietett, őket is elborzasztotta, amit a lakásban találtak. A szülőket felelőssége is felmerült, ezért őket letartóztatták.

Akayla és Justin Bearden, akik otthonában patkány támadt a gyerekekre.

Fotó: Anderson megyei seriffhivatal

A 6 hónapos ikerpárt azonnal kórházba szállították, ugyanis mindkettőjük testét sérülések borították. Egyikük borzalmas állapotban volt. Ő tetőtől talpig véres volt.

A patkány a csecsemő fejét, a fülét, az arcát és a karját is több helyen durván megharapta.

A másik kisbaba a lábán sérült meg.

A szülők a felelősek, amiért patkány támadt a gyerekekre

A hatóságok úgy döntöttek, letartóztatják a dél-karolinai házaspárt, Akayla és Justin Bearden-t, a pár ugyanis tudott arról, hogy a lakásuk környékén felütötte fejét a patkány probléma, mégsem tettek semmit. Ezt végül a rendőrségnek is beismerték.

A szülőket gyermekbántalmazással vádolja az ügyészség,

a júliusban esedékes bírósági tárgyalásig azonban szabadlábon védekezhetnek, ugyanis kifizették az óvadékot.

A párnak volt még egy harmadik gyereke, őt, és a patkánytámadásban megsérült ikerpárt is magához vette a családvédelmi szolgálat, a szülőknek pedig megtiltották, hogy kapcsolatba lépjenek gyerekeikkel – írja a People.

