Női punkzenekar családjainál tartottak házkutatást az orosz hatóságok

Az orosz hatóságok házkutatásokat tartottak a Pussy Riot tagjai, Marija Aljohina és Olga Boriszova közeli hozzátartozóinál – számolt be róla egy Telegram csatorna aktivistákra hivatkozva. A rajtaütések Moszkvában és Szentpéterváron történtek. A beszámolók szerint a hatóságok még Aljohina külön élő édesapját is felkeresték, aki súlyos egészségi állapota miatt nem tud járni. A hírek szerint egyikük közeli hozzátartozóját tanúként is beidéztek kihallgatásra.

Marija Aljohina, a Pussy Riot tagja 2025. április 02-án New Yorkban tüntetett

Fotó: SELCUK ACAR / ANADOLU

Az intézkedések hátterében egy büntetőeljárás áll, amit az orosz hadseregről terjesztett álhírek vádjával indítottak a Pussy Riot tagjai ellen.

Az ügyben Aljohinán és Boriszován kívül még további három ember érintett, de az ő hozzátartozóiknál eddig nem történt házkutatás. A nyomozás középpontjában az „Anya, ne nézz tévét!” című háborúellenes klip, valamint a Pussy Riot 2024. április 18–án Münchenben, a Pinakothek der Moderne múzeumban tartott fellépése áll. A koncert során az aktivisták Putyin–ellenes szlogeneket skandáltak, háborús bűnösként nevezték meg az orosz elnököt, majd

a performansz végén pedig a Pussy Riot egyik tagja levizelte Putyin portréját:

Rosja - Organy ścigania dokonały nalotu na domy krewnych uczestniczek Pussy Riot Alyokhiny i Borisovej



Funkcjonariusze organów ścigania przeszukali domy krewnych członkiń Pussy Riot, Marii Alyokhiny i Olgi Borisovej, poinformowali aktywiści Mediazony. W Moskwie stróże prawa… pic.twitter.com/DIOvG41gQg — Slava van Tricht 🇧🇪 🇵🇱 (@SlavaVan) May 22, 2025

A nyomozóhatóság szerint ezek a cselekmények hamis információk terjesztésére irányultak az ukrajnai háborúval kapcsolatban. 2025 februárjában egy moszkvai bíróság távollétükben elrendelte az öt érintett Pussy Riot–tag letartóztatását. Korábban az Origon is írtunk arról, hogy újabb országról derült ki, hogy az USAID meg akarta buktatni és a Pussy Riot neve is felmerült az USAID-el kapcsolatos vádakban.