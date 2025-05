Lemondhat a román miniszterelnök

Marcel Ciolacu hétfőn közölte a koalíciós vezetőkkel, hogy lemond miniszterelnöki tisztségéről és megbeszélést folytatott Ilie Bolojan elnökkel. A koalíció vezetői több lehetőségről is tárgyalnak az ideiglenes miniszterelnök személye kapcsán, Daniel David oktatási miniszter neve merült fel javaslatként – írja a maszol.ro. A hírek szerint nem csak a PSD elnöke, Marcel Ciolacu, hanem a párt teljes vezetése benyújtja lemondását 17:00 órakor, emellett Ciolacu lemond a kormányfői posztról is – tették hozzá.

Fotó: AFP

Minderre azért kerülhet sor, mert a PSD–PNL–RMDSZ közös elnökjelöltje, Crin Antonescu nem jutott be az elnökválasztás második fordulójába, vereséget szenvedett George Simiontól és Nicușor Dantól. Ez a PSD második elnökválasztási kudarca, miután Ciolacu a múlt ősszel sem jutott be a döntőbe. Akkor Ciolacu lemondott a PSD éléről, de később visszahelyezték a tisztségébe. A PSD vezetői hétfőn informális találkozót tartottak, hogy megvitassák Marcel Ciolacu sorsát a május 4-i választási eredmény után. A párt második veresége az elnökválasztáson hat hónapon belül elégedetlenségi hullámot váltott ki az elnökével szemben. „Ciolacu távozni fog, ezt mindannyian tudjuk. Az, hogy lemond, nem meglepetés, csak az a kérdés, mikor. Távozni fog a kormány éléről és a PSD éléről is, már nem maradhat” – nyilatkozták a PSD vezetéséből származó források a HotNews-nak.

A most vasárnapi kudarc után a PSD-n belül a Mihai Tudose és Daniel Băluță által alkotott csoport készül átvenni a hatalmat – értesült a HotNews.