Rettegett Sinaloa-kartell magas rangú vezetőit fogták el – kábítószer-terrorizmus a vád

Az egyik legfélelmetesebb drogbanda több tagját is kábítószer-terrorizmussal vádolják az Egyesült Államokban. Hatalmas mennyiségű kábítószer, fentanil előállítására alkalmas anyagot szállítottak. A Sinaloa-kartell több vezetőjét is letartóztatták az évek során, köztük a híres „El Chapo-t is. Ez azonban nem akadályozta meg a drogkartellt a véres mészárlásokban és a drogkereskedelemben.

Vádat emeltek az egyik legrettegettebb bűnbanda, a Sinaloa-kartell két vezetője ellen az Egyesült Államokban. A mexikói eredetű bűnszervezet tagjait kábítószer-terrorizmussal vádolják, mivel hatalmas mennyiségű kábítószert juttattak az Egyesült Államokba – közölték szövetségi tisztviselők. A Sinaloa-kartell egy kábítószer kereskedő tagja, amint a mexikói hatóságok őrizetbe veszik februárban (Fotó: HANDOUT / MEXICAN PUBLIC SECURITY OFFICE) Sinaloa-kartell „fentanil bárói ” Pedro Inzunza Noriegát és fiát, Pedro Inzunza Coronelt kedden egy nyilvánosságra hozott szövetségi vádiratban nevezték meg. A vádak között szerepel kábítószer-terrorizmus, terrorizmus anyagi támogatása, kábítószer-kereskedelem és pénzmosás. Mindketten a Sinaloa kartell egyik frakciójához tartozó Beltrán-Leyva Szervezet (BLO) tagjai voltak. Öt másik BLO-vezetőt kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással vádoltak. Az ügyészek a bírósági dokumentumokban azt állították, hogy Noriega szorosan együttműködött fiával a fentanil előállításában és annak Egyesült Államokba csempészésével. A vádak szerint a két férfi vezette a világ egyik legnagyobb és legkifinomultabb fentanil-termelő hálózatát. A hatóságok szerint az apa és fia „több tízezer kilogramm fentanilt” csempésztek be az Egyesült Államokba. A szövetségi ügyészek szerint a keddi vádirat az első ilyen jellegű, amelyet az Igazságügyi Minisztérium újonnan létrehozott Narkoterrorizmus Elleni Osztálya terjesztett elő – írja a New York Post. Metamfetamin gyártó telepet számolnak fel mexikói rendőrök (Fotó: HANDOUT / MEXICAN ARMY) Az egyik legrettegettebb mexikói drogkartell Többször írtunk már a Sinaloa-kartellhez és más drogbandák szörnyű tevékenységéről. Tavaly letartóztatták a kartell vezetőjét. A 76 éves Ismael „El Mayo” Zambadát. Ő még a hírhedt Joaquín „El Chapo” Guzmannal alapította a bűnszervezetet, aki jelenleg is börtönbüntetését tölti az Egyesült Államokban. Korábban beszámoltunk arról, hogy az egykori kartell vezérnek, El Chaponak a felesége sem úszta meg a börtönt, ugyanis a nőt 2021-ben a virginiai Dulles nemzetközi repülőterén kábítószer-kereskedelemben való részvétel miatt letartóztatták. Ezután az akkor 32 éves Emma Coronel Aispuro már júniusban elismerte bűnösségét a drogkereskedelemmel, pénzmosással és a kartell pénzügyi üzelmeivel kapcsolatos vádpontokban.

Egy drog labor Mexikóban, a Sinaloa kartell egykori birtokában (Fotó: HANDOUT / MEXICAN ARMY) Drog, fegyver és gyilkosság Sinaloa államban mintegy 53 embert öltek meg és 51-et eltűntként tartanak nyilván azóta, hogy a Sinaloa-kartell rivális csoportjai szeptember 9-én összecsaptak. Mexikó Guatemalával határos Chiapas államában a Sinaloa és a Jalisco kartell állandó harcot vív a területekért. A bűnbandák folyamatosan próbálják erőszakkal beszervezni a helyi lakosokat, felügyelni az ember-, kábítószer- és fegyvercsempész útvonalakat, ezért több ezer ember kényszerült elhagyni lakhelyét.

