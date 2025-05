Ha neki sikerült, mindenki kereshet 10 millió dollárt

Isaac Wright ejtőernyősként szolgált az amerikai hadsereg különleges alakulatában, míg 2020-ban egy gyakorlat során megsérült a bokája, leszerelték. Civilként nem találta a helyét, poszttraumás stressz gyötörte, míg tavaly ősszel rátalált egy új szenvedély: a mászás, vagy másképp a skywalking.

Egy 120 méteres függőhíd tetejére mászott, "lenézett az alatta elterülő fényszórók fényfoltjaira, és olyan érzés kerítette hatalmába, amit azóta nem érzett, amióta ejtőernyősként szolgált a hadseregben" - írta róla a New York Times.

Rájött, hogy ez többet segít, mint bármilyen terápia, járta az országot, újabb felhőkarcolókra, stadionokra, hidakra, darukra mászott fel, - ott fotókat készített és álnéven megosztotta őket a közösségi médiában, ahol több ezer követőre talált.

Persze a hatóságok nem nézték ezt jó szemmel, szülővárosában, Cincinnatiben a rendőrség országos elfogatóparancsot adott ki ellene, miután felmászott egy felhőkarcolóra. Bár büntetlen előéletű volt és fegyverei sem voltak, a rendőröket figyelmeztették, hogy különleges katonai kiképzésben részesült, poszttraumás stressz szindrómában szenved, ezért

felfegyverzettnek és veszélyesnek kell tekinteni.

A feljegyzések szerint decemberben az arizonai állami rendőrök lezártak egy autópályát, hogy elfogják. Miközben egy rendőrségi helikopter körözött a fejük felett, több mint 20 rendőr rontott a helyszínre kutyákkal és gépkarabéllyal - írta a portál.

Le is tartóztatták, két hónapra börtönbe is került, de óvadék ellenében szabadult. A fotók pedig meghozták az anyagi sikert is: