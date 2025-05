A széllökés után a gép a levegőben körözött, és csak egy újabb sikeres második próbálkozás után, este 17 órakor tudott biztonságosan leszállni. Szerencsére senki sem sérült meg, de sok utas, köztük családok gyerekekkel, pánikba estek – írja a DerWesten.

Széllökés okozta a katasztrófához közeli helyzetet – pánik tört ki az utasok között

Egy utas így mesélte az élményt a Bild lapnak: „Azt gondoltam, most vége mindennek! Olyan erősen csapódtunk a földhöz, hogy még a vállam is fáj, a páromnak pedig a háta.” A sikertelen első leszállás után, amikor a gép újra felemelkedett, döbbenetes csend volt a fedélzeten. „Mindenki néma volt, pedig sok gyerek is volt a gépen” – mondta a nő.

A pilóta csak mintegy 20 perc múlva jelentkezett, hangja remegett, amikor elmagyarázta, hogy egy erős széllökés kényszerítette őket a művelet megszakítására.

A második landolás viszont problémamentesen zajlott le. A földön már várta a gépet a rendőrség, a tűzoltóság és lelkészek is, akik segítettek az utasoknak feldolgozni a traumát.

