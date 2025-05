Megerőszakolt és zsarolt egy tinédzsert egy férfi, akinek a holttestét egy bőröndben találták meg

Nemrég az Origo is beszámolt róla, hogy egy 35 éves férfi kegyetlenül végzett két idősebb férfival a nyugat-londoni Shepherd's Bush-i lakásukban.

A férfi lefejezte, feldarabolta, egy bőröndbe gyömöszölte és egy folyóba dobta a testrészeiket.

Az idős pár egyik tagja fizetett azért a gyilkosnak és egyik társának, hogy mocskos szexuális kapcsolatot létesítsenek vele, amelyeket gyakran filmre vettek és közzé is tettek az interneten.

Man found dismembered in suitcase had 'raped and blackmailed teen', court hearshttps://t.co/St1ezOjGn8 pic.twitter.com/nDHKYCfhos — Daily Star (@dailystar) May 7, 2025

Most ugyanerről a férfiról a tárgyalás során kiderült, hogy

20 évvel korábban megerőszakolt egy 17 éves fiút, miután leitatta és az italába kevert valamit.

Később azzal zsarolta a tinédzsert, hogy nyilvánosságra hozza a videót, ha nem szeretkezik vele. Minden egyes szexuális együttlét után fizetett is a fiúnak, aki most 20 év után tanúvallomást tett – írja a Sky News. Azt is elmondta, hogy ismerte mindkét áldozatot és az állítólagos gyilkost is, akivel véleménye szerint jó kapcsolatot ápoltak. A tárgyalás tovább folytatódik.