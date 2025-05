Szijjártó Péter: Az autóipar a globális nehézségek ellenére továbbra is a magyar gazdaság húzóereje

Majd aláhúzta, hogy Magyarország a kiváló példa arra, hogy hogyan lehet sikeressé tenni az autóipart, hazánk ugyanis a szektor keleti és a nyugati vállalatainak fontos találkozási pontjává vált.

Nincs alternatívája a kelet-nyugati együttműködésnek az autóiparban. Ha valaki eljön Magyarországra, azt látja, hogy egyszerre épülnek a nagy német és a nagy kínai gyárak, az esetek egy jelentős részében ráadásul egymás mellett”

– fogalmazott.

Minél szorosabban működnek együtt Magyarországon a német és kínai vállalatok, nekünk annál jobb. Mi nem a blokkosodást akarjuk, hanem azt, hogy legyen normális, kölcsönös előnyök elérésére irányuló globális együttműködés”

– fűzte hozzá.

A miniszter üdvözölte, hogy a BMW szeptemberben megkezdi a termelését Debrecenben, miközben a Mercedes két kecskeméti gyárának összekötésével hamarosan, néhány hónap múlva létrejön a vállalat legnagyobb, Kínán kívüli üzeme. Emellett szavai szerint az Audi is teljes kapacitáson dolgozik Győrben, illetve a Stellantis Szentgotthárdon alig győzi teljesíteni a megrendeléseket, míg a Suzuki Esztergomban komplex gyárfejlesztési beruházást hajt végre a kormány támogatásával.

Arra is kitért, hogy hazánkban épül meg a kínai BYD első európai gyára, illetve a tíz legnagyobb keleti elektromosakkumulátor-gyártó közül öt is a letelepedés mellett döntött.

Azt hiszem, ezek után nem túlzás azt mondani, hogy az autógyártás Bajnokok Ligájában Magyarország csoportkörös selejtező nélkül, ugyanis hamarosan az éves kapacitásunk több mint egymillió autó, több mint kétmillió motor lesz, s a világ második legnagyobb elektromos akkumulátorgyártási kapacitása”

– sorolta.

Majd kiemelte, hogy a hazai autóipar termelési értéke tavaly 13 700 milliárd forint volt, és az állam az elmúlt tizenegy évben 244 nagyberuházást támogatott az ágazatban.

Végül leszögezte, hogy a kormány továbbra is stratégiai szövetségesként tekint az autóipar szereplőire, és az elkövetkezendő időszakban is megad minden létező támogatást ahhoz, hogy ezek a vállalatok itt sikeresek lehessenek, és ezáltal Magyarországot is sikeressé tegyék.