Szökött rabok az USA-ban: hatalmas jutalom jár értük

Korábban már beszámoltunk róla, hogy tíz fogvatartott szökött meg a New Orleans belvárosában található Orleans Parish börtönből. Több szökött rab is gyilkosság miatt volt őrizetben. A jelek szerint az akcióhoz belső segítséget is kaphattak.

A szökött rabok előkerítéséért jutalom jár (illusztráció)

Fotó: Rosemary Ketchum/Pexels

Jutalom a szökött rabokért

A hatóságok megemelték a jutalmat a szökött rabok elfogásáért. Hétfőn már negyedik napja folytatja a szökött rabok utáni széleskörű keresést több hatóság is. Jonathan Trapp, az FBI különleges ügynöke egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a pénteken eredetileg megszökött tíz férfi közül hét még mindig szabadlábon van. Az FBI rabonként 10 000 dollárt ajánl a korábban bejelentett 5000 dollár helyett. Az FBI ügynöke úgy véli, a nyilvánosság tagjai segíthetik a férfiakat. Hozzátette, hogy a hatóságok letartóztatják azokat, akiket segítségnyújtáson érnek.

A rabok szökése és a hajtóvadászat

A szökést követően a hatóságok azonnali hajtóvadászatot indítottak. Egyiküket, Kendall Myles-t, a híres French Quarter városrészben fogták el. Arcfelismerő technológiával azonosították egy biztonsági kamera felvételén, majd egy parkolóházban, egy autó alá bújva találták meg. Őt visszaszállították a börtönbe, ahol új vádat is emeltek ellene: „egyszerű szökés” (simple escape) bűntette miatt.

A rendőrség közzétette a többi kilenc szökevény nevét és fényképét is az X közösségi oldalon, és arra figyelmeztette a lakosságot, hogy a rabok „fegyveresek és veszélyesek”. A menekülésben segédkezők ellen is vádemelést helyeztek kilátásba.

Ez a szökés lehet az állam történetének legnagyobb börtönszökése, és soha nem lett volna szabad megtörténnie. A nyilvánosságnak tudnia kell, hogy ki és mit csinált, hogy ez történt

– mondta Jeff Landry kormányzó a vasárnapi sajtótájékoztatón.

Anne Kirkpatrick, a New Orleans-i rendőrség főfelügyelője péntek esti sajtótájékoztatóján arra figyelmeztetett, hogy a szökevények veszélyesek, de arra is kérte a lakosságot, hogy „ne essenek pánikba”– írja az AP News.

Hihetetlen méretű szökések

Újévkor írtuk, hogy több fogvatartott is megszökött egy börtönből, miután egy nyomozó lerészegedett és szabadon engedte őket. Legalább 53 rab megszökött egy indonéziai börtönből. Legkevesebb 118 rab megszökött Nigériában egy börtönből, amelynek épületét megrongálta a heves esőzés.