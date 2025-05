Trump megvalósítaná az „Arany Kupolát”

Trump többször is hivatkozott az izraeli „Vaskupola” rendszerre, mint a projekt ihletőjére. Az izraeli rendszer ugyanakkor elsősorban rövid hatótávú rakéták ellen nyújt védelmet kis területeken – az amerikai változat azonban sokkal nagyobb szabású lenne, és alkalmas lehet ballisztikus rakéták, hiperszonikus fegyverek, interkontinentális rakéták és drónok elhárítására is, beleértve a nukleáris robbanófejek-hordozókat is, írja a Tagesschau.

Donald Trump amerikai elnök a Golden Dome rakétavédelmi pajzs bejelentésekor a Fehér Ház Ovális Irodájában, 2025. május 20-án, Washingtonban (Fotó: AFP/Jim Watson)

A terv szerint az „Arany Kupola” három éven belül bevethető lenne, és az egész világ különböző pontjairól indított rakéták ellen is védelmet nyújtana.

„Ez létfontosságú az országunk sikere és túlélése szempontjából” – hangsúlyozta Trump.

175 milliárd dolláros projekt

A védelmi rendszer bevezetésének becsült költsége 175 milliárd dollár. Trump 25 milliárd dolláros kezdőtőkével indítaná el a programot, és elmondása szerint már Kanada is jelezte részvételi szándékát. A projektet Trump védelmi minisztere, Pete Hegseth is támogatja, aki szerint az új rendszer teljes körű védelmet biztosítana az Egyesült Államok számára – a szárazföldtől az űrig.

Bár Trump siettetné a projekt megvalósítását, komoly politikai akadályokba ütközhet a Kongresszusban – különösen, ha a 2025-ös félidős választásokon a demokraták visszaszerzik az egyik vagy mindkét ház többségét, figyelmeztet a német lap.

Pete Hegseth, az Egyesült Államok védelmi minisztere ismertette az Arany Kupola rakétavédelmi pajzs részleteit (Fotó: AFP/Jim Watson)

A demokraták kritikával illették a beszerzési eljárást és a programban potenciálisan résztvevő cégeket. Több kritika érte például a SpaceX-et, amelyet Trump szövetségese, Elon Musk irányít. A SpaceX mellett a Palantir és az Anduril cégek is esélyesek lehetnek a rendszer fejlesztésében való részvételre.

Visszatérés a csillagháborús tervekhez?

A „Golden Dome” víziója nem új keletű az amerikai hadtörténetben. Ronald Reagan elnök már az 1980-as években próbált hasonló rendszert kiépíteni – ezt akkoriban csillagháborús programként emlegették. Reagan tervei között szerepelt az űrbe telepített elhárító rendszerek kiépítése a szovjet rakéták ellen.