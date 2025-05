Tusk lebukott: példa nélküli támadás a lengyel demokrácia ellen

Az ügy középpontjában Rafał Trzaskowski külföldi támogatásának eredete áll. A politikusok arra keresik a választ, hogy mely szervezetek állhattak annak a 420 ezer zlotynak (mintegy negyvenmillió forintnak) a hátterében, amelyet Trzaskowski Facebook-hirdetéseire fordítottak – és hogy ezek a források vajon külföldről származnak-e, ami sértené a lengyel választási törvényeket. Az amerikai képviselők szerint a Karol Nawrockit lejárató, illetve Tusk jelöltjét támogató hirdetéseket egy olyan alapítvány hozta létre, amely szorosan kötődik a Polgári Platform párthoz. A közösségi médiában terjedő kampány finanszírozását pedig állítólag egy olyan cég biztosította, amelynek többségi tulajdonosa egy, az amerikai Demokrata Párthoz köthető alapítvány – írja a Magyar Nemzet.

Külföldi beavatkozás történhetett a lengyel választáson, Donald Tusk lebukott (Fotó: AFP)

A magyar cégnek irodái vannak Ausztriában és Belgiumban.

Kiderült, hogy Rafał Trzaskowski kampányában olyan körök is részt vehettek, amelyek nyíltan ellenzik Orbán Viktort és Donald Trumpot. Az Ursula von der Leyenhez intézett levél arra utal, hogy az amerikai politikusok vélhetően Brüsszel szerepéről is tudnak, amely aktívan részt vehetett Tusk jelöltjének támogatásában.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy még azelőtt, hogy a kampányhirdetések hivatalosan megjelentek volna, már a Polgári Platform és egy, a dezinformáció elleni küzdelemre létrehozott kormányzati intézmény befolyásos politikusai is terjesztették őket. Ez a körülmény különösen aggályosnak tűnik. Amikor az esetről kérdezték, Trzaskowski azt állította, hogy sem az ügyről, sem a szóban forgó hirdetésekről nincs tudomása, és ideje sincs ezekkel foglalkozni.

Kiderült az is, hogy valaki Magyarországról és Belgiumból kezelte Trzaskowski közösségi média fiókját, vagyis onnan, ahonnan a kampányához szükséges pénz érkezett. A Polgári Platform alelnöke meglepődöttnek tűnik, és ragaszkodik ahhoz, hogy semmit sem tud erről.

A kampányban további gyanús szálak is felmerültek. A TV Republika beszámolója szerint egy másik alapítvány is aktívan részt vett Tusk jelöltjének népszerűsítésében, és néhány nap leforgása alatt csaknem kétszázezer zlotyt fordított erre a célra. Az említett szervezet kapcsolatba hozható a Polgári Platform egyik európai parlamenti képviselőjével, valamint a lengyel európai ügyekért felelős miniszterrel. Az alapítvány költségvetését hazai vállalkozások, illetve Soros György is finanszírozza.