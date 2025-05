Ukrajna csatlakozásával a háborút is felvesszük az EU-ba

A magyar agrárium végét jelentheti Ukrajna csatlakozása

Ukrajna uniós tagsága belépőt jelentene az egyik legnagyobb mezőgazdasági termelő ország számára az EU belső piacára, olyan versenytársként, amely sok esetben nem tartja be az uniós normákat, de jóval olcsóbban képes termelni. Ez torzítaná a versenyt, ellehetetlenítené a hazai gazdálkodókat, és megrengetné a magyar agrárszektort. Orbán Viktor szerint

a gazdák egy nagy brüsszeli tüntetéssel akarják kifejezni az ellenállásukat Ukrajna uniós tagságával szemben, mert az azt jelentené, hogy tönkremegy az európai mezőgazdaság.

A miniszterelnök úgy látja, az ukrán csatlakozás gazdasági értelemben is „tragikus következményekkel járna”. A veszély nem elméleti, már az orosz–ukrán háborút követő piaci liberalizáció során is súlyos zavarokat okozott a kelet-európai agrárpiacokon az ukrán gabonadömping. A kikötők lezárása után a gabona szárazföldi útvonalakon zúdult be az Európai Unióba, komoly feszültséget keltve a magyar, lengyel, szlovák és román gazdák körében.

A magyar kormány végül importtilalmat vezetett be több ukrán mezőgazdasági termékre, ám egy teljes jogú uniós tagság esetén erre már nem lenne lehetőség.

Nagy István agrárminiszter szerint az ukrán csatlakozás nemcsak a piacot zilálná szét, hanem az uniós támogatási rendszert is felborítaná. Ukrajna művelhető földterülete az egész EU művelhető területének harmadát teszi ki, ami önmagában is súlyos torzulást okozna a közös agrárpolitika forráselosztásában.

Ha Ukrajna EU-tag lesz, a magyar agrártámogatásokból nem sok maradna. Az teljes egészében Ukrajnába menne – pontosabban azokhoz a nagy külföldi cégekhez és bankokhoz, akik ott a valódi tulajdonosok

– figyelmeztetett a miniszter. Ráadásul Ukrajnában az agrárszektor struktúrája sem illeszkedik az uniós modellbe. Míg az EU a kis- és közepes gazdaságokat támogatja, Ukrajnában az ezerhektáros, exportorientált nagybirtokok dominálnak, amik gyakran külföldi tulajdonban vannak. Ezek a gazdaságok jóval enyhébb szabályok mellett működnek.

Ha Kijev nem venné át maradéktalanul az uniós állat- és növény-egészségügyi, élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi normákat, akkor a magyar piacot olyan termékek áraszthatnák el, amelyek nem teljesítik azokat az elvárásokat, amelyek a hazai gazdákra nézve kötelezőek.

A probléma nemcsak a gazdák megélhetését fenyegeti, hanem a magyar fogyasztók élelmiszer-biztonságát is.

A tét nem csupán a termelők megélhetése, hanem az is, mi kerül a magyar fogyasztók asztalára

– hangsúlyozta Nagy István. Magyarország történelmi mértékű támogatást biztosít saját agráriuma számára. A nemzeti társfinanszírozás 80 százalékos szintje példátlan Európában, és az ágazat 2027-ig 5400 milliárd forintnyi fejlesztési forráshoz juthat. Mindez azonban elveszhet, ha a brüsszeli döntéshozók Ukrajna előkészítetlen csatlakozása mellett döntenek. Orbán Viktor szerint „az európai uniós pénzek azok többé nem Közép-Európába, hanem Ukrajnába mennek”, miközben a gazdák évtizedes munkája, beruházásai és jövője kerülne veszélybe. Magyarországnak ezért – a miniszterelnök és az agrárkormányzat álláspontja szerint – kötelessége megvédeni a hazai mezőgazdaságot, a gazdák érdekeit és a magyar családok biztonságos élelmiszer-ellátását.