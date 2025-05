Ide menekül Ukrajna férfi lakossága a háború elől

Fehéroroszország vált az egyik legfontosabb menekülési útvonallá az ukrán férfiak számára, akik a kötelező mozgósítás elől próbálnak kijutni az országból, számolt be róla a Magyar Nemzet egy orosz haditudósítóra hivatkozva. A beszámolók szerint a belarusz határőrök különösebb ellenőrzés nélkül engedik be az érkezőket, akik ezt követően akár Oroszország, akár az Európai Unió irányába is továbbhaladhatnak. Ukrajna helyzete egyre reménytelenebb a csatatéren, ezért újabb egységek felállítására van szükségük.

Ukrajna harctéri veszteségei egyre csak nőnek

Fotó: AFP

Fehéroroszországon át vezet az út a sorozás elől menekülőknek

Sztanyiszlav Obiscsenko orosz haditudósító a Szputnyik rádió műsorában arról beszélt, hogy Ukrajna nyugati határain gyakorlatilag lehetetlenné vált az átkelés, így a Fehéroroszország felé vezető út vált a sorozás elkerülésére törekvők fő csatornájává, közölte a life.ru hírportál. Elmondása szerint a belarusz hatóságok nemhogy akadályt nem gördítenek az ukrán állampolgárok elé, de még választási lehetőséget is kínálnak számukra. Eldönthetik, hogy Oroszországba vagy valamelyik uniós országba kívánnak továbbutazni. Obiscsenko ironikusan úgy fogalmazott:

Ukránok, előre! Ott tárt karokkal várnak titeket.”

Ukrajna férfi lakossága menekül a sorozás elől

Orosz adatok szerint 2025 első negyedévében mintegy ötezer ukrán állampolgár lépett be Oroszország területére. A belépők között 21 fő turisztikai céllal, 26-an gyalogosan, 405-en pedig gépjárművel érkeztek. Több forrás, köztük orosz és nyugati médiumok is beszámoltak róla, hogy az ukrán hatóságok egyre szigorúbb fellépést tanúsítanak a sorozást elkerülőkkel szemben, sokan ezért illegális útvonalakon próbálnak kijutni az országból. Bár Kijev hivatalosan tagadja a tömeges szökéseket, a digitális nyilvántartási rendszer bevezetésével lényegében maga is elismerte, hogy komoly kihívást jelent a hadra fogható férfiak mozgósítása.