Ukrajna nem teljesíti az uniós csatlakozás feltételeit

A Tényellenőr már korábban is megállapította, hogy keleti szomszédunk a számára előírt főbb mérföldkövek többségét nem teljesíti, és bizonyos területeken még visszalépés is tapasztalható az ukrán jogrendben a tagjelölti státusz 2022-es elnyeréséhez képest. Ukrajna esetleges csatlakozásával kapcsolatban mai elemzésükből megtudhatjuk, hogy:

Ukrajna jelenleg sem a jogi, sem a politikai feltételeit nem teljesíti az európai unós csatlakozásnak.

2025 februárjában az ukrán parlament úgy határozott, addig nem rendeznek választásokat az országban, amíg nem születik kielégítő békemegállapodás.

A döntés aláássa a demokratikus értékrendet, így Ukrajna megszegi az uniós integráció feltételeit meghatározó koppenhágai kritériumokat.

Az ország egy másik ponton, a kisebbségek védelmének terén is szembekerült az uniós értékekkel.

A kisebbségek jogfosztása miatti jogállamisági deficitre a Velencei Bizottság is felhívta az ukrán kormányzat figyelmét, azonban ennek ellenére sem javult érdemben a kisebbségek helyzete az országban.

Ahogyan korábban lapunk is megírta, az Országgyűlésben is elhangzott, hogy Ukrajna egyetlen feltételnek sem felel meg, és a gyorsított felvételük katasztrófába sodorná Európát és Magyarországot is, továbbá Ukrajna felvétele a hazai családpolitikát is bedöntené. Az Európai Néppárt kongresszusa is világossá tette, hogy még több pénzt és fegyvert adnának Ukrajnának.

A Tisza anyapártja (EPP) egy sürgősségi határozatot is elfogadott Ukrajna NATO- és EU-csatlakozásáról.

Ukrajna nemcsak a konkrét, jogi formulákon alapuló csatlakozási feltételeket nem teljesíti, de az elvi kritériumokkal is szembemegy az ukrán kormányzat, foglalja össze megállapításait a Tényellenőr, az elemzés részleteiben ide kattintva olvasható.