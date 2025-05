Váratlan bejelentést tett a United Airlines Izrael kapcsán

A United Airlines szombaton közölte, hogy június 5–től ismét elindítja járatait New Yorkból Tel–Avivba. Ezzel a vállalat lett a második amerikai légitársaság, amely újra repül az izraeli Ben Gurion repülőtérre. A cég hangsúlyozta, hogy a döntést alapos elemzés előzte meg, amely figyelembe vette a térség helyzetét, valamint egyeztettek a pilóták és légiutas–kísérők érdekképviseletével is.

A United Airlines újraindítja a New York és Tel–Aviv közötti repülőjáratait

Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A United Airlines közleménye:

Ez az újraindítás részletes kiértékelés eredménye és a régiót érintő szempontok figyelembevételével történt. Továbbá a döntés a légiutas–kísérőinket és pilótáinkat képviselő szakszervezetekkel folytatott egyeztetésen alapul.

Május 4–én a United Airlines – más nemzetközi társaságokkal együtt – felfüggesztette a Newark–Tel–Aviv közötti repüléseket, miután egy ballisztikus rakéta csapódott be a fő izraeli repülőtér közelében, néhány száz méterre az irányítótoronytól.

Ezzel szemben a Ryanair szerdán bejelentette, hogy július 31–ig nem közlekedtet járatokat Tel–Avivba, miután vezérigazgatója, Michael O’Leary a múlt héten jelezte, hogy a folyamatos biztonsági problémák miatt egyre nagyobb az elégedetlenség. A Lufthansa–csoport – ideértve a SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines és Eurowings vállalatokat is – közleménye szerint június 15–ig biztosan nem indítanak járatokat az izraeli városba – számolt be róla a The Times of Israel.