Óriási kitörés fenyeget? Több százezren rettegnek az alaszkai vulkán miatt

A vulkán, amely Anchorage városától mindössze 125 kilométerre, vagyis 78 mérföldre helyezkedik el, április óta áll megfigyelés alatt, miután hirtelen megugrott a földrengések száma. Októberre már heti 125 szeizmikus eseményt regisztráltak a Mount Spurr környékén, míg az év elején ez a szám még csak 30 volt.

Füst, hamu és pusztítás fenyegeti Alaszka legnagyobb városát – újra mozog a vulkán.

Fotó: Youtube

A szeizmikus aktivitás idén tavasszal csökkenni kezdett, ám az elmúlt hónapban ismét emelkedő tendenciát mutatott, visszatérve a márciusi heti 100 esemény körüli szintre.

Az Alaska Volcano Observatory (AVO) közlése szerint ez azt jelzi, hogy a magma továbbra is aktív a föld alatt, és felfelé igyekszik, miközben repedéseket okoz a kőzetekben.

A kutatók szén-dioxid és kén-dioxid gázokat is mértek a hegy közelében, amelyek magasabb szinten vannak a megszokottnál. Ezek a gázok természetes összetevői a magmának, és jelenlétük további jele lehet a felszín felé haladó olvadt kőzetnek. Bár a földfelszín deformációja – azaz a magma nyomására történő emelkedés – mostanra szünetelt, ez nem zárja ki, hogy a magma ismét megindulhat a felszín felé.

A Mount Spurr főkrátere körülbelül 5000 éve nem tört ki, de az oldalán található Crater Peak nevű kürtő 30 éve, 1992-ben aktív volt utoljára.

A szakértők szerint, ha a vulkán ismét kitör, akkor az valószínűleg ugyanebből az oldalsó nyílásból fog történni.

A lakosság Anchorage környékén – közel 300 ezer ember – már megkezdte az élelmiszerek és védőfelszerelések felhalmozását. A szakértők figyelmeztettek: egy esetleges kitörés során 15 kilométer (azaz 50 000 láb) magas hamufelhő is kialakulhat, amely a várost és környékét sűrű hamuréteggel boríthatja be. Az ilyen robbanásszerű események jellemzően 3-4 órán át tartanak.

A kitörés következményei között lehetnek gyorsan lezúduló iszaplavinák és több mint 320 km/h sebességgel mozgó vulkáni törmelékek is, ám ezek várhatóan nem érintenek közvetlenül lakott területeket.

Az AVO legfrissebb jelentése szerint a helyzet egyelőre stabilizálódni látszik, de továbbra is magas a készültség. Mint elmondták: hasonló vulkáni aktivitásra már sor került 2004 és 2006 között is, akkor azonban nem következett be kitörés. Ennek ellenére a jelenlegi helyzet még nem tekinthető lezártnak, de a magma mozgása bármikor újraindulhat.