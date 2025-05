Manfred Weber és a néppárt mindent hajlandó elkövetni Ukrajna győzelméért

Április 29–30. között a spanyolországi Valenciában tartotta meg kongresszusát az Európai Néppárt (EPP), ahol a jelenlévők döntő többsége ismét bizalmat szavazott a magyarellenes megnyilvánulásairól ismert Manfred Webernek.

Magyar Péter főnöke, Manfred Weber számára Ukrajna a legfontosabb

Emlékezetes, a német politikus ezen az eseményen is egyértelművé tette: az Ukrajna-pártiság alapfeltétel a párt tagjaival szemben.

S ez nem csupán üres szavakból áll, hiszen az EPP ezen a kongresszuson elfogadta a „Szolidaritás Ukrajnával” című sürgősségi határozatot, melyben

további katonai és pénzügyi támogatásra szólított fel Ukrajna számára, beleértve a fegyverszállítások maximalizálását és az ukrán katonák európai kiképzését.

Ukrajna EU-csatlakozásának felgyorsítását szorgalmazta, gyorsítósávon támogatva az ország integrációját az Európai Unióba.

Erőteljesen elítélte Oroszország Ukrajna elleni agresszióját, amely 2022. február 24. óta tart, és kiemelte a szankciók szigorításának, valamint a felelősök nemzetközi bíróság elé állításának fontosságát.

Kiemelte az ukrán győzelem fontosságát az európai és globális biztonság szempontjából, és egy átfogó „EU-terv Ukrajna győzelméért” kidolgozását sürgette, amely kollektív döntésekre és az európai hadiipar kapacitásának növelésére épül.

Az idézett határozatot Petro Porosenko, az „Európai Szolidaritás” párt vezetője terjesztette elő, és az EPP közgyűlése pedig egyhangúlag fogadta el.

Ukrán képviselő: Ukrajna támogatása a Néppárt érdeke is

Valenciában jelen volt Ivanna Oresztyivna Klimpus-Cincadze ukrán parlamenti képviselő, egykori miniszterelnök-helyettes is, aki felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy bár fontos a fejlődés és a gazdasági eredmények, az értékek védelme is ugyanannyira jelentős.

Végül szót kért Emanuel Zingeris, a litván parlament képviselője is, – aki a szíve fölött egy hatalmas ukrán zászlót viselve lépett a jelenlévők elé –, emlékeztetett, a kelet-európai országok függetlensége a kilencvenes években, a Szovjetunió bukásával kezdődött, és most Ukrajna is hasonló helyzetben van. Elmondta, szerinte egyik európai ország sem támogathatja, hogy Oroszország területeket kapjon Ukrajnától.

Határozottan támogatom pártunk, az EPP ideológiáját. Álljunk ki Ukrajna területi integritásáért, és mondjunk nemet Oroszországnak”

– hangoztatta Emanuel Zingeris.