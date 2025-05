Kiderült, kik lesznek ott az isztambuli béketárgyaláson

Az ukrán és az orosz fél közötti hosszú idő óta első, közvetlen béketárgyalásra készülnek, azonban sem Putyin, sem Trump nem vesznek részt személyesen a megbeszélésen. Putyin hiánya miatt Zelenszkij elégedetlenségének adott hangot. A Kreml közlése szerint az orosz delegációt Vlagyimir Medinszkij elnöki tanácsadó és Alekszandr Fomin védelmi miniszterhelyettes vezeti majd, míg az Egyesült Államokat Marco Rubio külügyminiszter, valamint Steve Witkoff és Keith Kellogg különmegbízottak képviselik.

Zelenszkij Putyinnal akar találkozni

Fotó: AFP

Zelenszkij elégedetlen, mert nem lesz ott Putyin

Putyin még vasárnap javasolta a közvetlen tárgyalásokat „előfeltételek nélkül” Isztambulban, azonban neve nincs rajta a Kreml által közzé adott delegáltak listáján. Az ukrán elnök viszont kijelentette, hogy csak akkor vesz részt a találkozón, ha Putyin is jelen lesz. Szerda esti videóüzenetében Zelenszkij így fogalmazott:

Várom, hogy megtudjam, ki érkezik Oroszország részéről, és csak ezt követően döntünk arról, milyen lépést tesz Ukrajna.

Hozzátette:

Minden kérdésre, ami ezzel a háborúval kapcsolatos – miért kezdődött, miért folytatódik –, a válasz Moszkvában van. Az, hogy hogyan végződik a háború, a világon múlik.

Zelenszkij korábban felszólította Putyint, hogy „ha nem fél”, személyesen jelenjen meg a tárgyalásokon. Az amerikai elnök, aki jelenleg közel-keleti körúton tartózkodik, korábban nem zárta ki a részvételét, de végül úgy döntött, nem utazik Isztambulba. Egyik nyilatkozatában úgy fogalmazott:

Tudom, hogy Putyin azt szeretné, ha ott lennék. Ez lehetséges. Ha a háborút véget tudnánk vetni, elgondolkodnék rajta.

Trump továbbra is sürgeti a felek közötti 30 napos tűzszünetet, amely szerinte előfeltétele lehetne a hosszabb távú megegyezésnek. Egyes orosz források szerint a megbeszélésen egy nagyszabású hadifogoly-csere lehetősége is napirenden lesz. Ugyanakkor az orosz elnök korábban kijelentette, hogy először a tűzszünet részleteiről kell tárgyalni, mielőtt azt aláírnák. Eközben újabb Oroszország elleni szankciók ötlete is felmerült, amely az olajipart célozná. Az ukrán és az orosz fél között 2022 óta nem voltak közvetlen tárgyalások. Akkor, a háború elején szintén Isztambulban találkoztak.