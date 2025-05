Zelenszkij: Ukrajna kész a tárgyalásra, tűzszünetre

Ha Oroszország nem állítja le a gyilkosságokat, ha nem engedi szabadon a foglyokat és a túszokat, ha Putyin irreális feltételeket támaszt, akkor ez azt jelenti, hogy Oroszország továbbra is elhúzza a háborút, és megérdemli, hogy Európa, Amerika és az egész világ ennek megfelelően viselkedjen, beleértve a további szankciókkal való válaszlépéseket is. Oroszországnak be kell fejeznie a háborút, amit maga kezdett, és ezt bármikor megteheti. Ukrajna mindig készen áll a békére.