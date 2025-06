Izrael tökéletesen megtévesztette Iránt

Mit nézett be Ali Hámenei ajatollah és az iráni vezetés?

Röviden, mindent. A nemzetközi biztonságpolitikai kutatóintézetek és think-tankek a stratégiai látásmód győzelmeként értékelik az izraeli hadművelet sikerét. Mert bár a harc még folyik, az elemzők egyértelműen úgy kommentálják a háború állását, hogy végzetes csapás érte az iráni berendezkedést.

Az első figyelmeztetést 2024 júliusában küldte Izrael, amikor meggyilkolták a Teheránban vendégeskedő Iszmáil Haníjét, a Hamász politikai vezetőjét.

A Hamász politikai vezetője (balra) Ali Hámenei vendége volt Teheránban, amikor meggyilkolták

Fotó: Leader.ir

A merénylet egyértelmű jelzés volt arra, hogy a zsidó állam képes mélyen iráni területen belül azonosítani a célpontot illetve a célszemélyt, képes észrevétlenül áthatolni az iráni biztonsági erők erős védelmi rétegein, és képes arra, hogy a perzsa ország szívében, egy különlegesen védett rezidencián végezzen bárkivel, akin az izraeli vezetés bosszút akar állni. Mindezt úgy, hogy ne lehessen azonosítani a támadó országot.

A Hezbollah egy súlyosan sérült tagja a csipogós támadás napján Libanonban

Fotó: Ynet News

Ugyanabban az évben, szeptemberben az iráni finanszírozású Hezbollah terrorszervezet több tucat vezetőjének a kezében robbant fel csipogó és rádió adóvevő készülék Libanonban. A sérültek száma több ezer volt. Az akció azt mutatta, hogy Izrael be tud törni egy jól szervezett terrorhálózatba, és képes egyetlen műveletben kiiktatni a teljes vezetőséget, illetve egyben végzetes csapást mérni az alacsony beosztású, végrehajtó csoportokra is. Ebben az akcióban a Hezbollah elvesztette az évtizedes jelentőségét. Nem véletlen, hogy az Ébredő oroszlán-hadművelet első napján, néhány órával az izraeli bombatámadások után a Hezbollah kiadott egy közleményt, amelyben sietett biztosítani Izraelt arról, hogy nem fog semmilyen terrorakciót végrehajtani izraeli területek ellen. Mondjuk, nem is lett volna kivel, de olvasóink értik a lényeget.

Az iráni rezsim nem értékelte mindezt fenyegetésként, ez pedig azt mutatja, hogy Irán elkényelmesedett. Vakfoltok jelentek meg a sokáig hatékony iráni geopolitikai és biztonsági látásmódban, illetve az ennek megfelelő katonai tervezésben.

A stratégiai tévedések mintázata

Ráadásul mindez egy visszatérő jelenséget, egy mintázatot mutat. Vizsgáljuk meg ezeket: