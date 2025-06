Csodának mondható, hogy valaki túlélte a katasztrófát

– Van egy életben maradt utas, aki már azóta nyilatkozott is. Ő annyit mondott, hogy a felszállás után fél perccel egy nagy csattanást halott, majd lezuhantak. Ő így emlékszik. Egy ilyen megrázkódtatás után ezek az emlékek azért nem kristálytiszták – mondta lapunknak Háy György. A repülésbiztonsági szakértőt az Air India járatának szerencsétlensége kapcsán arról kérdeztük, mit tehet egy utas, egy légiutas-kísérő, vagy a pilóta egy vészhelyzetben.

Az Air India járatának szerencsétlensége még rengeteg kérdést vet fel

Fotó: AFP

– Itt sokat nem lehet tenni. Az utas azt tudja megtenni, hogy jól beköti magát, és reméli, hogy úgy, mint ahogy az előző egymilliárd utas – mert körülbelül annyit szállított már ez a géptípus – ő is baj nélkül átvészeli az utat. Ebben az esetben ez valamiért nem így történt, de hát ezt előre tudni teljes képtelenség. Igazából a személyzet egy kicsivel többet tudott, hiszen a pilóták már a felszállást követően egy rádióközleményt tudtak adni. Nem túl részleteset, de annyit mondták, hogy vészhelyzetben vannak – mondta a pilóta, és hozzátette, ezek után már a pilóták sem jelentkeztek, valószínűleg ők azzal foglalkoztak, hogy valahogy a levegőben tartsák a gépet, ami végül nem sikerült.

A nagy kérdés az, hogy miért, és ezt majd valószínűleg a fekete dobozok, a fedélzeti hangrögzítő, és a roncsok vizsgálata fogja eldönteni

– fejtette ki a szakértő.

Mint mondta, az indiaiak természetesen már a helyszínen vannak, hamarosan megérkeznek az angol és amerikai szakemberek is, mert egy ilyen vizsgálatnak kötelező résztvevői. A helyileg illetékes hatóság szervezi a balesetvizsgálatot, de meg kell hívnia az ICAO, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet szabályzata szerint az érintetteket, és ebben az amerikaiak, mint a repülőgép gyártói is benne vannak. Így az amerikai, NTSB balesetvizsgáló szervezet is jelen lesz. Az NTSB várhatóan visz magával a Boeing gyár részéről is szakértőket – tette hozzá a repülésbiztonsági szakértő.

Most még teljesen nyitott a dolog: lehetett műszaki, lehetett emberi hiba, lehetett ezeknek valami kombinációja, valamelyest az időjárás is belejátszhatott, mert elég meleg volt, jóval 30 fölött volt, ami ezeknek a repülőgépeknek a teljesítményét csökkenti

– sorolta a lehetséges okokat Háy Gyöegy. Ugyanakkor hozzátette, ezeket mind számításba veszik felszállás előtt, ahogy a gép leterheltségét is.