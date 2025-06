Kiderült, miért gyulladt ki az American Airlines repülőgépének hajtóműve – az utasoknak a vészcsúszdákon kellett menekülniük

A most közzétett előzetes jelentés szerint az American Airlines Colorado Springsből Dallasba tartó március 13-i járata azért volt kénytelen Denverben leszállni, mert több alkatrészt is helytelenül szereltek be, és üzemanyag-szivárgás is előfordult. A landolást követően a hajtómű kigyulladt, az utasoknak a vészcsúszdákon kellett elhagyniuk a repülőgépet.

A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) jelentése szerint a Dallasba tartó repülőgép jobb oldali hajtóművének egyik alkatrésze laza volt, rossz irányba szerelve, egy másik, szintén rosszul rögzített alkatrészből pedig üzemanyag szivárgott - írja a Fox News. Kigyulladt azAmerican Airlines egyik járata Denverben

Fotó: YouTube „A kapitány a jobb oldali hajtóműből magas vibrációt észlelt” – állt a jelentésben, majd a személyzet az út megszakítása mellet döntött. Biztonságosan leszálltak Denverben, de nem sokkal a landolás után az utasok és a személyzet tagjai tüzet és füstöt észleltek a kabinban. A repülőgépet kiürítették az utasok egy része a szárnyra menekült, míg mások a vészcsúszdákon hagyták el a Boeing 737-800-as gépet. A fedélzeten 172 utas és hatfős legénység tartózkodott. 12 utas és a személyzet tagjai könnyebb sérüléseket szenvedtek. A tűz eloltása után a repülőgépet egy hangárba vontatták. A károk vizsgálata során kiderült, hogy a változtatható állórészlapáton (VSV) lévő üzemanyag-csatlakozó rögzítővezetéke meglazult és rossz irányba volt felszerelve, emellett az egyik ventilátorlapát-platform eltört. A repülőgép egy másik, a turbina kompresszorán keresztüli légáramlást szabályozó részét helytelenül rögzítették, ami az üzemanyag szivárgását okozta.

