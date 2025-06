Meghalt a fiú, aki repülni tud

Életét vesztette a fiatal bázisugró a svájci Alpokban egy szárnyasruhás (wingsuit) ugrás közben. A fiatal sportoló pályafutása során több ezer ejtőernyős ugrást hajtott végre, mégis egyetlen pillanat elég volt a tragédiához.

A bázisugró Liam Byrne egy szárnyasruhás ugrás során halt meg a svájci Alpokban –A képen a Keleti-Alpok egyik hegylánca Tirolban.

Fotó: Origo

Több ezer ugrás több ezer méterről a bázisugró öröksége

A 24 éves skót bázisugró, Liam Byrne egy szárnyasruhás ugrás során halt meg a svájci Alpokban. A férfi a Gitschen-hegy 2400 méteres magasságából ugrott le szombaton, de sajnos a több ezer sikeres ugrás után, most az életébe került az extrém kihívás.

Byrne, aki a skóciai Stonehavenből származott, ismert alakja volt az extrémsportok világában. Több mint 4000 ejtőernyős ugrást hajtott végre tízéves pályafutása alatt, és szerepelt a BBC 2024-es dokumentumfilmjében, a The Boy Who Can Fly (A fiú, aki repülni tud)-ban.

Azt hiszem, körülbelül 13 éves lehettem, amikor megmondtam apámnak, hogy meg akarok tanulni úgy repülni, mint egy madár

– mondta Byrne.

A filmben Byrne arról is beszélt, hogy már iskolásként irigyelte a madarakat, és hogy számára az irodai munka félelmetesebb kilátás, mint egy halálos zuhanás lehetősége.

Byrne tudatosan készült minden ugrására, és számára a biztonság mindig elsődleges volt.

Az elmúlt tíz évet azzal töltöttem, hogy növeljem a tudásom és csökkentsem a kockázatot. Távolabb nem is lehetnék attól, amit adrenalinfüggőnek neveznek – nálam minden kihívásnál a felkészülés az alap

– mesélte a bázisugró.

Már fiatalon, 12 évesen megmászta a Kilimandzsárót, majd kutyaszánozott az Északi-sarkon, búvárkodott és több hegycsúcsot is meghódított. 16 évesen ugrott először ejtőernyővel, 18 évesen pedig már szárnyasruhát húzott.

A tragikus baleset után Byrne szülei, Mike és Gillian megerősítették fiuk halálhírét, és megható nyilatkozatot adtak ki:

Liam bátor volt – nem azért, mert nem félt, hanem mert nem hagyta, hogy a félelem visszatartsa. Olyan szenvedéllyel élte az életet, ahogy azt legtöbben csak álmodni merjük. És ő tényleg szárnyalt.

Az eredeti cikk a BBC oldalán jelent meg.